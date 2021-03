Ouïghours: l’ONU négocie avec Pékin pour envoyer des représentants au Xinjiang

By

L’ONU a engagé des «négociations sérieuses» avec la Chine pour envoyer des représentants au Xinjiang, où la minorité ouïghoure est victime d’une politique répressive dénoncée par l’Occident, a indiqué le Secrétaire général de l’organisation Antonio Guterres, rapporte la télévision publique canadienne de langue anglaise.

«J’espère qu’ils parviendront bientôt à un accord et que la Haute-Commissaire aux droits de l’homme pourra se rendre en Chine sans restrictions ou limitations», a-t-il ajouté.

«La Chine m’a affirmé à plusieurs reprises vouloir que cette mission ait lieu», a souligné le Secrétaire général, notant que pour l’ONU l’important était que la mission «ait un accès illimité à ce que la Haute-Commissaire veut visiter».

Selon des études d’instituts américains et australiens, rejetées par Pékin, au moins un million de Ouïghours ont été internés dans des «camps» de la région du Xinjiang et certains soumis à du «travail forcé» et des «stérilisations».

Pékin a annoncé samedi des sanctions contre le Canada et les États-Unis en réponse à celles imposées plus tôt par ces pays pour le traitement de sa minorité ouïghoure, que Washington qualifie de «génocide».

Michael Kovrig et Michael Spavor

M. Guterres a aussi indiqué suivre avec «préoccupation» le sort des deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, emprisonnés en Chine pour «espionnage».

Leur détention, qualifiée «d’arbitraire» par Ottawa, est considérée en Occident comme une mesure de rétorsion à la suite de l’arrestation au Canada, à la demande des États-Unis, d’une dirigeante du géant chinois des télécommunications Huawei.

«Notre position est claire : dans toutes les situations de ce type, il faut respecter le Droit et les droits humains des personnes concernées», a dit M. Guterres.

*Avec AFP