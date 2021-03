Pour relever le «défi chinois» l’armée américaine doit se repenser, prévient la U.S. Army

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Face une Chine militairement plus agressive, l’armée américaine doit réorganiser la façon dont elle doit se positionner et manœuvrer, prévient-elle.

L’armée américaine se transformera au cours des 14 prochaines années en une puissance multidomaine capable d’opérer en tant que «force intérieure» dans les zones défensives de l’adversaire, selon un document de stratégie publié mardi par la U.S. Army.

Le document, intitulé «Army Multi-Domain Transformation: Ready to Win in Competition and Conflict » explique comment et pourquoi l’armée de terre américaine prévoit de se transformer en une force «capable de dominer les adversaires dans des opérations de combat soutenues à grande échelle d’ici 2035», selon le communiqué qui accompagne le document.

La Chine s’affirme de plus en plus et vise même à supplanter les États-Unis globalement. D’ici 2040, la Chine et la Russie auront tous les instruments pour saper la volonté collective des États-Unis et des Alliés tout en cultivant leurs propres alliances, prévient le document.

Cela, selon la U.S. Army, conduira à un environnement international non structuré où la frontière entre conflit et paix sera de plus en plus floue.

Alors que la Chine et la Russie continuent à moderniser leurs armées, les États-Unis et leurs alliés auront de plus en plus de mal à les dissuader d’actions agressives.

«L’armée des États-Unis est confrontée à un point d’inflexion qui nécessite innovation, créativité et esprit d’entreprise dans l’application de la puissance de combat», écrit le général James McConville, chef d’état-major de l’armée de terre américaine, dans la préface du document. «Cette transformation audacieuse fournira à la Force interarmées la portée, la vitesse et la convergence des technologies de pointe qui seront nécessaires pour assurer la domination et les surclassements décisionnels futurs nécessaires pour gagner le prochain combat.»

La transformation dont il est question dans ce document touche l’armée de terre américaine dans le monde entier, mais plus particulièrement la région indo-pacifique où le défi est le plus imminent.

Le document de la U.S. Army propose ni plus ni moins qu’un changement transformationnel dans la conduite de la guerre.

Les changements proposés visent à permettre à l’armée américaine et à ses alliés de manœuvrer et de vaincre en créent des opportunités et des options pour dissuader l’adversaire, désescalader ou effectuer une transition rapide pour gagner la première bataille.

Ils visent aussi à s’assurer les capacités qui fourniront la vitesse nécessaire, à la fois physique et cognitive, pour prendre des décisions dans un environnement d’opération plus rapide, étendu et complexe.

