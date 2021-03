Rapport d’enquête sur la sécurité des vols au sujet de l’accident des Snowbirds survenu à Kamloops

By

Ministère de la Défense nationale et Forces armées canadiennes

L’organisation du Directeur – Sécurité des vols de l’Aviation royale canadienne, à titre d’autorité des enquêtes sur la navigabilité des Forces armées canadiennes, a conclu son enquête sur l’accident d’un aéronef CT-114 Tutor du 431e Escadron de démonstration aérienne qui a eu lieu le 17 mai 2020 à proximité de Kamloops, en Colombie-Britannique, dans lequel la capitaine Jenn Casey a perdu la vie et le capitaine Richard MacDougall a été blessé.

L’ensemble des conclusions de l’enquête et les mesures préventives recommandées sont accessibles au public dans le Rapport d’enquête sur la sécurité des vols du CT114161.

L’enquête a permis de conclure que l’entrée d’un seul petit oiseau dans le moteur de l’aéronef « Snowbird 11 » suivant le décollage a donné lieu au décrochage du compresseur et à la perte de poussée. À la perte de poussée, le pilote a effectué une remontée droit devant, puis a effectué un virage pour retourner à l’aéroport. Pendant cette manœuvre, l’aéronef est entré en décrochage aérodynamique et le pilote a donné l’ordre d’abandonner l’aéronef.

Le pilote et la passagère ont été éjectés de l’aéronef à basse altitude dans des conditions qui ne respectaient pas les paramètres sécuritaires de fonctionnement du siège éjectable. De plus, les parachutes du pilote et de la passagère n’ont pas eu le temps nécessaire pour fonctionner conformément à leurs paramètres de conception.

Les recommandations dans le rapport ont déterminé qu’il sera nécessaire de donner une formation supplémentaire au personnel navigant des CT-114 pour qu’il soit mieux préparé lors d’une panne de moteur à basse altitude après le décollage, de clarifier le commandement « eject » (éjection), de publier une directive afin de clarifier la façon dont le personnel navigant devrait opter pour un scénario d’éjection près ou au-dessus d’une région peuplée et de chercher des options possibles pour stabiliser le siège éjectable de toute tendance de mouvements de tangage, de roulis et de lacet.



Citations

« La perte de poussée du Snowbird 11 n’aurait pas pu survenir à un pire moment – à basse altitude, à basse vitesse, à proximité d’un autre aéronef et à proximité d’une zone bâtie. Cet accident tragique accentue l’importance d’un entraînement continu adapté à la situation pour minimiser le temps de réaction lors d’une situation d’urgence et l’importance de prendre la décision de s’éjecter en temps opportun. »

Colonel John Alexander, directeur – Sécurité des vols, Aviation royale canadienne

« L’Aviation royale canadienne est fière de ses résultats en matière de sécurité des vols opérationnels; toutefois, nous reconnaissons le risque inhérent aux vols militaires, malgré le travail soutenu de notre équipe de professionnels qui vise à utiliser et à entretenir nos aéronefs de façon sécuritaire. Dans des situations d’urgence, les pilotes doivent prendre des décisions très rapidement après avoir traité une grande quantité d’information, tout en faisant face à des niveaux de stress élevés, à la force de gravité et aux difficultés liées au poste de pilotage.

Nous sommes résolus à tirer des leçons de cet accident et nous accueillons favorablement les recommandations en matière de sécurité des vols pour minimiser les risques d’une occurrence semblable.

Je souhaite remercier les gens de Kamloops, les membres de la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc, de la Première Nation Kúkpi7, de la Première Nation Skeetchestn et toutes les personnes au Canada et à l’étranger de l’immense soutien qu’ils ont offert au 431e Escadron de démonstration aérienne durant cette dure épreuve. »

Brigadier-général Denis O’Reilly, commandant de la 2e Division aérienne du Canada, Aviation royale canadienne

