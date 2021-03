Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN : Blinken se veut rassurant, mais reste flou sur la question afghane

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est voulu rassurant mardi sur l’avenir de l’OTAN pour sa première réunion au siège de l’Alliance.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a ouvert la réunion des ministres des Affaires étrangères de pays membres de l’organisation à midi et confirmé que l’Afghanistan était le premier sujet à l’ordre du jour des deux journées de travail.

Le conseil se déroule en présentiel pour la première fois depuis le début de la pandémie il y a un an.

Mais le nouveau secrétaire américain n’a pas apporté de réponses aux questions que tous se posent sur le désengagement en Afghanistan.

Les Européens n’ont pas caché leur déception . «Nous ne voulons pas laisser ce pays tel que nous l’avons trouvé il y a 20 ans et nous espérons pouvoir parler concrètement aujourd’hui avec les États-Unis de la manière dont les prochaines semaines se dérouleront», avait déclaré le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas.

Une décision était attendue pour la réunion des ministres de la Défense de l’Alliance le 17 février, mais elle a été différée dans l’attente d’un résultat des négociations sur un accord de paix en Afghanistan.

Le président américain Joe Biden a reconnu la semaine dernière lors d’une entrevue sur la chaîne américaine ABC la semaine dernière qu’il serait «difficile» pour Washington de respecter cette échéance. Les talibans ont pour leur part averti que les États-Unis seraient «responsables des conséquences» s’ils ne respectaient pas la date limite du 1er mai.

L’OTAN est en Afghanistan depuis presque 20 ans, mais a réduit sa présence, passant de 130 000 militaires de 36 pays engagés dans des opérations de combat à 9600 aujourd’hui, dont 2500 Américains et 1600 Allemands, chargés de la formation des forces afghanes.

Le conseil se déroule en présentiel pour la première fois depuis le début de la pandémie il y a un an, alors que le virus continue de frapper durement les pays européens.

