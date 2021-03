Taïwan suspend les entraînements de son aviation après une probable collision de deux avions de chasse

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Taïwan a suspendu les entraînements et exercices de son armée de l’air après la mort d’un pilote et la disparition d’un autre lundi lors d’un probable accident entre leurs avions de chasse, rapporte les agences de presse.

L’armée de l’air a fait cette annonce après la probable collision de deux avions F-5E qui ont disparu des écrans radars vers 15 h (3 h du matin, HAE) à environ 2,6 kilomètres de la côte du comté de Pingtung, dans le sud du pays.

Ils faisaient partie d’un groupe de quatre F-5 qui avaient décollé environ 30 minutes plus tôt pour une mission d’entraînement de routine, et l’incident s’est produit alors qu’ils changeaient de formation à une altitude d’environ 14 000 pieds (4200 mètres), a déclaré le chef d’état-major Huang Chih-wei.

Une première enquête a montré qu’une collision était la cause présumée et que les «facteurs mécaniques et météorologiques» n’étaient pas impliqués, a-t-il ajouté. L’un des pilotes, retrouvé inconscient en mer n’a pu être ranimé et a été déclaré mort à l’hôpital.

Il s’agit du troisième accident mortel de ce type en moins de six mois à Taïwan et «l’armée de l’air a temporairement cloué au sol tous ses appareils pour des contrôles (de sécurité)», a déclaré Huang Chih-wei.

«Nous avons suspendu les entraînements et les exercices, mais les missions de “préparation au combat” seront effectuées normalement », a-t-il précisé, assurant que les autorités mettaient tout en œuvre pour secourir le pilote disparu.

La flotte taïwanaise d’avions de combat est vieillissante et, ces dernières années, elle a connu de nombreux accidents mortels.

Les appareils sont soumis à rude épreuve, Taïwan tentant de se protéger des incursions de plus en plus nombreuses de la Chine dans sa zone de défense.

La Chine considère le territoire insulaire comme une de ses provinces et menace de recourir à la force en cas de proclamation formelle d’indépendance ou d’intervention extérieure.

L’an passé, les avions militaires chinois ont fait un nombre record d’incursions dans la zone de défense de Taïwan.

Les tensions de part et d’autre du détroit de Taïwan n’ont cessé de croître depuis l’élection en 2016 à la présidence taïwanaise de Tsai Ing-wen, issue d’un parti traditionnellement hostile à Pékin.

Ces incursions obligent le territoire à réagir en faisant régulièrement décoller ses avions et à maintenir ses pilotes bien entraînés pour le combat.

En octobre, un pilote était mort lorsque son avion F-15 s’était écrasé en mer, sur la côté est.

Un mois plus tard, l’ensemble de sa flotte de F-16 avait été clouée le temps d’effectuer des contrôles de sécurité après la disparition d’un appareil lors d’un vol d’entraînement.

Outre les F16, elle compte des chasseurs taiwanais Indigenous Defence Fighters (IDF) et des Mirages construits par la France à la fin des années 1990, ainsi que des F5-E datant des années 1970.

*Avec AFP