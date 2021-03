Visite surprise du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à Kaboul

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a effectué dimanche une visite surprise en Afghanistan, à moins de six semaines de la date fixée pour la fin du retrait par les États-Unis de leurs troupes de ce pays dans un accord conclu avec les talibans.

Lloyd Austin s’est entretenu avec le président Ashraf Ghani quelques jours après que Joe Biden a estimé qu’il serait «difficile» de retirer tous les soldats américains d’ici au 1er mai et que les insurgés ont mis en garde Washington contre tout retard.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière dans une interview sur ABC News qu’il serait « difficile » pour les États-Unis de respecter la date limite du 1er mai pour retirer leurs troupes d’Afghanistan. Mais il a dit que si le délai, qui est fixé dans un accord entre l’administration de l’ancien président Donald Trump et les talibans, était prolongé, ce ne serait pas « beaucoup plus long ».

En réponse, les talibans ont mis en garde vendredi contre les conséquences si les États-Unis ne respectaient pas le délai. Suhail Shaheen, membre de l’équipe de négociation des talibans, a déclaré aux journalistes que si les troupes américaines restent au-delà du 1er mai, « ce sera une sorte de violation de l’accord. Cette violation ne serait pas de notre côté. … Leur violation entraînera une réaction. »

De son côté, le gouvernement de Kaboul voudrait garder les forces américaines présentes aussi longtemps que possible en raison de la couverture aérienne vitale qu’elles assurent.

Selon le Washington Post, qui faisait partie du petit groupe de médias américains voyageant avec lui, Austin a déclaré que de hauts responsables américains souhaitaient voir « une fin responsable de ce conflit » et « une transition vers autre chose ». « Il y aura toujours des inquiétudes sur les choses d’une manière ou d’une autre, mais je pense qu’il y a beaucoup d’énergie concentrée sur ce qui est nécessaire pour amener une fin responsable et un règlement négocié à la guerre », a déclaré Austin.

Selon un communiqué publié par la présidence afghane, les deux parties ont condamné l’augmentation de la violence en Afghanistan. Mais aucune mention de la date limite du 1er mai pour le retrait des troupes américaines. Washington est en train de revoir l’accord que l’administration Trump a signé avec les talibans l’année dernière et a intensifié la pression des deux côtés dans le conflit pour trouver une voie rapide vers un accord de paix.

À l’issue de ses entretiens avec Ashraf Ghani, le secrétaire américain n’a fait aucun commentaire sur la date de la fin du retrait figurant dans l’accord passé l’année dernière avec les talibans.

«C’est le domaine de mon patron», «c’est […] la décision que le président [Biden] prendra en son temps», s’est-il borné à dire à ce sujet aux journalistes.

I’m very grateful for my time with President @ashrafghani today. I came to Afghanistan to listen and learn. This visit has been very helpful for me, and it will inform my participation in the review we are undergoing here with @POTUS. pic.twitter.com/ZE39tXZqvg