Changement de commandement au 5e GBMC: la colonel Harvey devient la première femme à la tête d’une brigade des forces régulières

By

Temps de lecture estimé : 3 minutes

C’est en présence du commandant de la 2e Division du Canada, le brigadier-général Gervais Carpentier, que le colonel Tim Arsenault, remettra aujourd’hui jeudi 1er avril son commandement du 5e Groupe-brigade mécanisé au colonel Marie-Christine Harvey.

Deux années particulièrement difficiles de montée en puissance dans un contexte pandémique qui n’avait pas de précédent, mais le colonel Arsenault, dont le seul regret est de ne pas avoir pu être aussi proche de ses troupes en raison de la pandémie, quittera le 5 GBMC, mission accomplie, pour retrouver plusieurs de ses membres au Moyen-Orient où il prendra la tête de l’opération Impact, la contribution canadienne à la lutte contre Daech, qui vient d’être prolongée d’un an.

La cérémonie de passation de commandement aujiourd’hui, qui débutera 13 h 15, en raison des restrictions et des limites liées à la COVID 19 sur les rassemblements, ne réunira que quelques participants, mais elle sera diffusé sur la page Facebook 5 GBMC (https://www.facebook.com/events/259723068975135/) en direct à partir du Mess des officiers à la Base militaire Valcartier.

Elle commencera par la présentation des biographies du commandant sortant, le colonel Arsenault, et du commandant entrant, la colonel Harvey, suivie d’un vidéo récapitulatif des deux années de commandement du Col Arsenault .

Puis, ce sera l’entrée des commandants et sergent major, l’allocution du commandant sortant, le transfert du commandant présidé par le Brigadier-général Carpentier, commandant de la 2e Division, l’allocution du commandant de division, celle du commandant entrant, la colonel Harvey et, finalement, comme toujours, l’hymne nationale et la fin de la cérémonie.

De réserviste à commandant du 5 GBMC

Première femme à commander une brigade de la force régulière, la colonel Harvey, qui avait commencé sa carrière comme simple réserviste, tout en reconnaissant avoir une responsabilité particulière comme pionnière, déclare entrevue à 45eNord.ca ce matin se voir avant tout comme soldat.

Elle ne cache pas non plus que, la pandémie n’était pas terminée, elle devra à son tour l’état de préparation dans un contexte difficile où il n’est pas question de relâcher la vigilance.

Mais, de toute évidence, son parcours l’a bien préparé aux défis qui l’attendent.

La colonel Marie-Christine Harvey s’est joint aux Forces armées canadiennes en 1996, initialement en tant que réserviste et membre du rang au sein du Régiment du Saguenay.

Mais en 1997, elle commissionne au sein de l’Artillerie royale canadienne et complète son baccalauréat en littérature française au Collège Militaire Royal du Canada en 2001.

Après avoir graduée de sa phase IV artillerie, elle a débuté sa carrière avec le 5e Régiment d’artillerie légère du Canada (5 RALC), ou elle a occupé plusieurs postes subalternes incluant celui de commandant de troupe en Bosnie avec la Batterie Q et officier de poste de commandement régimentaire.

Lors de son premier tour hors du Régiment, elle est transférée au QG du 5ième Groupe-Brigade Mécanisée du Canada en tant qu’aide-de-camp, poste qu’elle occupera lors de son déploiement en Afghanistan.

Mutée à Gagetown pour suivre le cours d’instructeur en artillerie en 2006, elle cumulera par la suite trois années en tant qu’instructeur, principalement dans le domaine du poste d’observation.

Promue au grade de major en 2010, la colonel Harvey fait un retour au 5e RALC pour réinstaurer et commander la Batterie V.

En 2012, elle est transférée avec sa famille en Australie pour suivre son cours de «Command and Staff College». Après un an en Australie, elle a graduée du Australian Defence College et reçoit sa maîtrise de l’Australian National University.

En 2014, elle entame son expérience opérationnelle et stratégique lorsque mutée, initialement, au QG de l’armée canadienne à Ottawa en tant que chef de cabinet du chef d’état-major des opérations et ensuite dans le cabinet du Sous-Ministre Adjoint (Services d’examen).

Pendant son tour à Ottawa, elle a été promue au grade de Lcol en 2015 et s’est déployée pendant une période de 8 mois sur Op Impact en tant que J5 de la Force Opérationnelle Interarmées – Iraq.

Elle assume le commandement du 5 RALC en de juin 2017 jusqu’en à juillet 2019.

Elle est ensuite promue au grade de Colonel et elle occupe depuis le poste de G3 de l’armée canadienne à Ottawa.

La colonel Harvey est mariée à Ian Filion et ils ont deux enfants Zoé, 14 ans et Téo 12 ans.