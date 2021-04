La Commission mixte de l’accord sur le nucléaire iranien prépare le retour des États-Unis aux pourparlers

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’UE va organiser vendredi une réunion de la Commission mixte de l’accord sur le nucléaire iranien en visioconférence pour «discuter de la perspective d’un éventuel retour des États-Unis», une initiative saluée par Washington qui doit se joindre aux pourparlers nucléaires de Vienne avec l’Iran et les autres puissances la semaine prochaine.

«La commission mixte sera présidée, au nom du haut représentant (chef de la diplomatie) de l’UE Josep Borrell, par le secrétaire général adjoint et directeur politique du Service européen pour l’action extérieure Enrique Mora et réunira des représentants de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de la Russie, du Royaume-Uni et de l’Iran», indique un communiqué du chef de la diplomatie européenne.

«Les participants discuteront de la perspective d’un éventuel retour des États-Unis dans le JCPOA (le Plan d’action global commun conclu à Vienne en 2015) et de la manière d’assurer la mise en œuvre complète et efficace de l’accord par toutes les parties», est-il précisé.

Josep Borrell coordonne les travaux de la commission mixte du JCPOA et a mené un intense travail diplomatique avant d’organiser cette réunion. Il espère réunir rapidement tous les acteurs autour de la table de négociation.

Positive meeting today. We will reconvene in Vienna next week. Substantial work ahead for a key opportunity to bring #JCPOA back to life.

JCPOA: Chair’s Statement Following the Meeting of the Joint Commission – European External Action Service https://t.co/JrCYcpIRGI