Mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne, Moscou sert une mise en garde aux Occidentaux

Alors que des responsables ukrainiens et américains se sont inquiétés ces derniers jours d’importants mouvements de troupes russes à la frontière avec l’Ukraine, la Russie par la bouche du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a mis en en garde aux Occidentaux contte toute ingérence militaire.

«Nous discutons de nos préoccupations concernant cette augmentation des tensions et des violations du cessez-le-feu et des tensions régionales avec les alliés de l’OTAN», a déclaré hier le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Et le Commandement des troupes américaines en Europe (U.S. EUCOM) a augmenté son niveau d’alerte en raison des craintes que la Russie ne masse des forces autour de l’est de l’Ukraine, où le Pentagone indique que les tensions se sont intensifiées ces dernières semaines, rapportait mercredi le Stars and Stripes, le journal officiel des forces américaines.

La situation en Ukraine a incité le même jour le chef d’état-major interarmées américain, le général Mark Milley, à entrer en contact avec ses homologues en Russie et en Ukraine, dans le but de désamorcer une situation qui a fait craindre en Ukraine une offensive russe imminente.

Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, prévenant que l’Ukraine était prête à toutes les provocations, a accusé Moscou de «jouer des muscles muscles», pour mettre de la pression dans les négociations sur le Donbass.

Aujourd’hui, le porte-parole du Kremlin a rétorqué que Moscou prendrait «toutes les mesures nécessaires» en cas d’ingérence militaire occidentale en Ukraine, une ex-république soviétique considérée par la Russie comme faisant partie de sa sphère d’influence stratégique.

Plus tôt ce vendredi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Roudenko, avait lui aussi assuré que Moscou ne veut pas d’un conflit armé avec Kiev, estimant que les inquiétudes ukrainiennes étaient une «falsification» d’information destinée à «détourner l’intention des problèmes internes» que connaît le pays.

Roudenko a averti l’Ukraine de «faire preuve de prudence» et de «s’abstenir de mesures qui provoqueraient un conflit».

Le Kremlin avait déjà assuré jeudi que la Russie déplaçait ses troupes comme elle l’entendait sur son territoire, tout en appelant que Kiev et les Occidentaux à ne pas «s’inquiéter».

La Russie, n’étant pas partie au conflit, ne peut garantir un cessez-le-feu global dans le Donbass , mais utilise son influence pour mettre en œuvre des accords, a également déclaré Dmitri Peskov , citée aujourd’hui par l’agence officielle russe RIA Novosti.

«Le fait est que la Russie ne peut pas garantir un cessez-le-feu global, la Russie ne peut travailler pour garantir que les accords précédemment conclus sont respectés. La Russie peut user de son influence. La Russie, je le répète une fois de plus, n’est pas partie à ce conflit, donc à ce cessez-le-feu, il concerne les parties qui se trouvent sur la ligne de démarcation: les forces armées ukrainiennes et les forces des républiques autoproclamées non reconnues par l’ Ukraine », a déclaré le porte-parole du Kremlin.

Mais, malgré ses dénégations, la Russie est considérée par la communauté internationale comme le soutien financier et militaire des séparatistes ukrainiens et accusée par Kiev d’avoir même engagé ses troupes régulières au cours du conflit.

Le conflit, qui a jusqu’ici fait plus de 13 000 morts, a commencé en 2014 après l’arrivée au pouvoir à Kiev de pro-occidentaux, suivie peu près de l’annexion de la Crimée par Moscou.

Après une trêve record durant la deuxième moitié de 2020, la guerre dans l’est de l’Ukraine entre les forces de Kiev et les séparatistes prorusses a connu depuis janvier une multiplication des heurts, les deux camps s’imputant la responsabilité de l’escalade.

Vingt soldats ukrainiens ont été tués et 57 blessés depuis le début de l’année.

Malgré des accords de paix signés en 2015 à Minsk et plusieurs rencontres entre les dirigeants russe et ukrainien sous parrainage allemand et français, un règlement politique du conflit semble encore bien lointain.