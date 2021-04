Mouvements russes vers l’Ukraine, les Américains augmentent le niveau d’alerte de leurs troupes en Europe

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, cité par le Stars and Stripes, a pour sa part déclaré que les changements dans les niveaux d’alerte dits «WATCHCON» expriment une «préoccupation du commandement concernant une menace potentielle et la capacité de fournir des avertissements futurs».



«Ainsi, en définissant un niveau d’alerte, le commandement est en fait mieux en mesure d’identifier et de suivre la menace et d’alerter les décideurs sur les préoccupations émergentes», a expliquer Kirby, sans discuter spécifiquement du niveau actuel d’alerte l’EUCOM.



Depuis l’intervention militaire de Moscou en Ukraine en 2014, il y a eu des affrontements réguliers entre les séparatistes soutenus par la Russie dans l’est du pays et les forces gouvernementales. Sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, des dizaines de vidéos ont montré des convois russes de chars et d’autres véhicules de combat se dirigeant apparemment vers l’Ukraine.



Michael Kofman, un analyste de la sécurité avec une expertise sur la Russie, cité lui aussi par le Stars and Stripes, a déclaré que ce que Moscou avait prévu n’était pas clair.



«Concernant les mouvements de force autour de l’Ukraine. Aucune preuve solide qu’une attaque est imminente, mais les mouvements de force indiquent que quelque chose se passe en dehors des exercices réguliers ou de la rotation normale des troupes », a déclaré Kofman dans un message sur Twitter. «Les intentions de la Russie (ne sont) pas claires.»

Regarding force movements around Ukraine. No strong evidence that an attack is imminent, but force movements are indicative that something is up outside of regular exercises, or normal troop rotation. Russian intentions unclear. Would cautiously watch this space.