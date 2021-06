Des milliers de Rohingya dénoncent leurs conditions sur l’île de Bhashan Char au large du Bangladesh

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Un groupe de Rohingyas a manifesté violemment lorsque le Haut Commissaire assistant du HCR pour les opérations Raouf Mazou et le Haut Commissaire assistant du HCR pour la protection Gillian Triggs étaient en visite à Bhashan Char pour observer différents aspects de l’île, rapporte le quotidien bengalais de langue anglaise Dhaka Tribune.

Plusieurs milliers de réfugiés rohingya se sont «rebellés» lundi pour dénoncer leurs conditions de vie sur Bhashan Char, une île limoneuse battue par les cyclones au large du Bangladesh, lors de la visite de la délégation onusienne.

Jusqu’à 4000 personnes, selon la police, ont participé à ce mouvement de protestation durant une visite d’inspection de responsables de l’agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

A group of Rohingyas demonstrated violently when UNHCR Assistant High Commissioner for Operations Raouf Mazou and UNHCR Assistant High Commissioner for Protection Gillian Triggs were on a visit to Bhashan Char to observe different aspects of the island. https://t.co/W9qPOmO3vW

«Les Rohingya […] se sont rebellés dès que les représentants du HCR ont atterri (sur l’île) en hélicoptère aujourd’hui», a déclaré à l’agence de presse Alamgir Hossain, chef de la police locale. «Ils demandent à ne pas vivre ici».

«Ils ont cassé les vitres des entrepôts en lançant des pierres. Ils se sont attaqués à la police», a-t-il poursuivi.

Un militant international des droits de l’homme a indiqué que la police avait utilisé des matraques pour disperser les manifestants. Citant des sources rohingya, il a déclaré que plusieurs manifestants avaient été blessés. Mais la police a rejeté cette affirmation.

Selon un porte-parole de la police, les manifestants rohingya ont attaqué des policiers, en blessant plusieurs. Ils ont également endommagé des voitures sur l’île, a-t-il dit.

Une porte-parole du HCR a confirmé qu’une délégation, comprenant le Haut-Commissaire adjoint pour les opérations et le Haut-Commissaire adjoint pour la protection, avait visité Bhasan Char.

Dans un communiqué, l’agence onusienne s’est déclarée «profondément préoccupée d’apprendre que des réfugiés ont été blessés au cours des évènements d’aujourd’hui sur l’île», indiquant que «des femmes et des enfants» figurent parmi les blessés selon certaines informations.

There are currently more than 880,000 stateless Rohingya refugees in Bangladesh.



We urge the world to step up and do more to help Rohingya refugees and their hosts, who have generously hosted them for decades. #RohingyaResponsehttps://t.co/bGiHmf7u7t pic.twitter.com/oex61GvykK