Nouvel aumônier général pour les Forces armées canadiennes

Le brigadier-général Guy Bélisle a été nommé aumônier général aujourd’hui dans le cadre d’une cérémonie virtuelle présidée par le lieutenant-général Wayne Eyre, chef d’état-major de la défense par intérim.

En tant qu’aumônier général, le Bgén Bélisle assume la responsabilité de l’aumônier général sortant, le major-général Guy Chapdelaine, pour soutenir les besoins religieux et spirituels des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et de leurs familles.

Citations

« Je suis fier de superviser l’installation du brigadier-général Bélisle en tant qu’aumônier général. Les aumôniers des Forces armées canadiennes sont essentiels au bien-être des membres, en fournissant du soutien spirituel et en travaillent avec la direction, au besoin, en vue de régler des questions sur lesquelles il faut se pencher dans un cadre multiconfessionnel. L’aumônier Bélisle est capable de superviser cet important soutien et de mener le Service de l’aumônerie royale canadienne. Au Major-général Guy Chapdelaine, merci d’avoir servi le Canada. »

Lgén Wayne Eyre, chef d’état-major de la défense par intérim

Ajd est un jour important pour le Service de l’aumônerie royale canadienne; le Bgén Guy Bélisle est devenu le nouvel aumônier général des #FAC.



Il a succédé au Mgén Guy Chapdelaine lors d’une cérémonie de passation virtuelle.

« Je suis fier et honoré d’être nommé aumônier général des Forces armées canadiennes. J’ai hâte de diriger une équipe d’aumôniers qui peut fournir du soutien religieux et spirituel, ainsi que des conseils, aux membres des FAC et à leurs familles en cette période des plus difficiles. »

Bgén Guy Bélisle, nouvel aumônier général des FAC

« Les six dernières années en tant qu’aumônier général ont été une expérience enrichissante, car j’ai dirigé une équipe d’aumôniers et des effectifs qui ont fourni un soutien spirituel essentiel et donné des conseils aux membres des Forces armées canadiennes. Après avoir travaillé directement avec le brigadier-général Bélisle au cours des trois dernières années, je suis impressionné par son engagement auprès de nos aumôniers sur le terrain, ainsi que ses efforts visant à faire en sorte que ceux-ci disposent de l’information et des outils nécessaires pour être efficaces. Je suis confiant qu’il connaîtra du succès dans son nouveau rôle de chef du Service de l’aumônerie royale canadienne. »

Mgén Guy Chapdelaine, aumônier général sortant des FAC

Faits en bref

Le Bgén Bélisle s’est enrôlé dans les FAC en 1986 en tant qu’officier d’infanterie au sein du Royal 22e Régiment.

En 1988, le Bgén Bélisle a été affecté au 2e Bataillon, Royal 22e Régiment, à Québec, puis au 1er Bataillon, Royal 22e Régiment, qui était stationné en Allemagne à l’époque. En 1992, il a participé à une mission opérationnelle outre-mer au sein de cette unité, qui était la première unité des FAC déployée en Bosnie-Herzégovine.

Le Bgén Bélisle a plus tard été transféré au Service de l’aumônerie royale canadienne et a étudié à l’Université St. Paul à Ottawa, de 1998 à 2004, où il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en théologie.

En 2004, le Bgén Bélisle a été affecté à Valcartier en tant qu’aumônier de l’unité au Centre d’instruction du Secteur du Québec de la Force terrestre et du 12ᵉ Régiment blindé du Canada. Il a ensuite été affecté à St-Jean, où il a servi à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes pendant deux ans. Il est retourné plus tard à Valcartier en tant qu’aumônier de brigade, participant à un déploiement en Haïti en 2010 après le tremblement de terre, et en Afghanistan en 2010-2011 lors de la dernière mission de combat.

De juillet 2018 à aujourd’hui, le Bgén Bélisle a servi en tant que directeur des Services de l’aumônerie au Bureau de l’Aumônier général.