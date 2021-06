Affaire Khashoggi: des membres du commando ayant tué le journaliste auraient été formés aux États-Unis

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Quatre membres du commando ayant tué le journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018 avaient reçu un entraînement paramilitaire aux États-Unis ayant reçu un feu vert du département d’État américain, a révélé mardi le New York Times.

Critique du pouvoir saoudien après en avoir été proche, Jamal Khashoggi, résident aux États-Unis et chroniqueur du quotidien Washington Post, avait été assassiné le 2 octobre 2018 dans le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul par une équipe d’agents venus d’Arabie saoudite.

Parmi ces agents, affirme le quotidien new-yorkais, quatre avaient reçu une formation d’un groupe privé américain de sécurité, Tier 1 Group, sur la base d’une autorisation d’abord accordée par l’administration de Barack Obama en 2014. Cette formation s’est poursuivie au moins jusqu’au début du mandat de Donald Trump, précise le New York Times.

