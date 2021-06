Affaire Navalny: la Russie sanctionne neuf responsables canadiens en représailles, dont le vice-chef d’état-major de la Défense Mike Rouleau

Temps de lecture estimé : 3 minutes

La Russie a annoncé lundi des sanctions contre neuf hauts responsables du Canada, notamment le vice-chef d’état-major de la Défense Mike Rouleau et la sous-ministre de la Défense, Jodi Thomas, en représailles à des mesures similaires d’Ottawa en mars pour protester contre le traitement infligé à l’opposant Alexeï Navalny.

Dans un communiqué, la diplomatie russe précise avoir interdit d’entrée en Russie ces neuf responsables «pour une période indéterminée», le choix des responsables canadiens sanctionnés se voulant davantage une réplique proportionnelle aux sanctions canadiennes, sans qu’il y ait nécessairement un lien avec le rôle de ces responsables dans l’imposition des sanctions canadiennes à la Russie.

Le 24 mars, le Canada, se joignant à d’autres alliés occidentaux, a imposé des sanctions à neuf représentants du gouvernement russe pour l’empoisonnement et la poursuite en justice de l’opposant russe Alexey Navalny.

«Le gouvernement russe a montré à plusieurs reprises sa réticence à respecter les droits fondamentaux de son propre peuple et à répondre aux préoccupations soulevées à plusieurs reprises par la communauté internationale», avait alors déclaré le ministre canadien des Affaires étrangères, Marc Garneau, dans un communiqué. «Aux côtés de nos partenaires, le Canada continuera d’intensifier la pression sur le gouvernement russe pour qu’il libère inconditionnellement M. Navalny et ses partisans qui ont été détenus illégalement. Les violations flagrantes des droits humains par la Russie ne resteront pas sans réponse.

Ves sanctions canadiennes ont visé, notamment, le patron des puissants services de sécurité russes (FSB) Alexander Bortnikov, le chef des services pénitentiaires Alexandre Kalachnikov et le Procureur général du pays, Igor Krasnov. Elles prévoient notamment le gel de leurs avoirs au Canada.

Et le 29 mars, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a annoncé encore de nouvelles sanctions contre 2 personnes et 4 entités en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie et du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine, en réponse à l’annexion et à l’occupation illégales par la Russie de la République autonome de Crimée.

«Ottawa continue de soutenir les initiatives dirigées contre la Russie à divers niveaux, faisant preuve d’activités inappropriées et contre-productives en faveur du régime ultranationaliste de Kiev et des forces russophobes dans les États baltes, des accusations sans fondement de notre pays d’’agression’ contre l’Ukraine, ainsi que comme des tentatives d’ingérence dans les affaires internes de la Russie», a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria. V. Zakharova

«De telles actions de la partie canadienne, qui ont contribué à la dégradation des relations bilatérales, affectent négativement les perspectives de rétablissement d’un dialogue interétatique à part entière et l’établissement d’une interaction entre la Russie et le Canada en tant que voisins du pôle Nord», a poursuivi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

En réponse aux sanctions qu’elle qualifie d’illégales imposées par le gouvernement canadien le 24 mars 2021 contre les citoyens de la Fédération de Russie «sous le prétexte tiré par les cheveux de prétendument persécuter le citoyen russe A. Navalny, reconnu coupable d’actes illégaux», il a été décidé d’interdire l’entrée en Russie pour une durée indéterminée des personnes suivantes détenant la citoyenneté canadienne, conclut le communiqué du ministère russe des Affaire étrangères

David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada; Anne Kelly, chef du Service fédéral des prisons du Canada; Brenda Lucki, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada; Marci Surkes, chef de la politique intérieure, Cabinet du premier ministre du Canada; Dominic LeBlanc, ministre des Relations régionales, Canada; Jodi Thomas, sous-secrétaire de la Défense nationale du Canada; Mike Rouleau, sous-chef d’état-major de la Défense nationale, Canada; Brian Brennan, sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada; Scott Bishop, contre-amiral, chef du renseignement des Forces armées canadiennes.

«La partie russe reste ouverte quand et si Ottawa est prêt pour cela, pour le développement de nos relations sur la base des principes de respect mutuel en mettant l’accent sur la coopération dans des domaines d’intérêts objectivement coïncidents comme l’Arctique, les relations régionales et commerciales. La Russie traite invariablement le peuple canadien avec chaleur et sympathie, malgré les sentiments russophobes cultivés par une partie de sa classe politique et certains ‘groupes d’influence’», conclut le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.