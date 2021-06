Anciens combattants Canada lance la consultation publique en ligne sur l’avenir de la commémoration

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Comme les vétérans du Canada évoluent, il devrait en être de même pour les façons dont nous leur rendons hommage. Plus tôt cette année, nous avons présenté notre approche élargie de la commémoration qui vise à reconnaître toutes les personnes qui ont servi notre pays en uniforme, autant ici à la maison que partout dans le monde.

Alors que nous continuons à rendre hommage à nos vétérans des deux guerres mondiales et de la guerre de Corée, il est important de trouver des moyens novateurs de reconnaître toutes les personnes qui ont servi. Nous voulons savoir comment les Canadiens aimeraient rendre hommage aux vétérans, aux personnes en service et à celles qui sont tombées au combat pour notre pays.

À compter d’aujourd’hui, nous invitons les vétérans, leur famille et tous les Canadiens à formuler leurs commentaires sur cet important sujet par l’intermédiaire de notre consultation en ligne concernant l’avenir de la commémoration. La consultation en ligne se déroulera du 18 juin au 9 juillet 2021.

Les commentaires reçus orienteront notre manière d’honorer les vétérans dans les années à venir.

«DES TRANCHÉES DE L’EUROPE À L’ENTRAÎNEMENT ET AUX OPÉRATIONS ICI AU PAYS DE NOS JOURS, TOUTES LES PERSONNES QUI ONT SERVI CE PAYS SONT DES VÉTÉRANS DU CANADA. ELLES MÉRITENT DE SE RECONNAÎTRE DANS LES RÉCITS QUE NOUS PARTAGEONS, ET J’INVITE TOUS LES CANADIENS, ET PLUS PARTICULIÈREMENT CEUX QUI ONT PORTÉ L’UNIFORME, À DONNER LEUR AVIS SUR L’AVENIR DE LA COMMÉMORATION. VOTRE AVIS EST ESSENTIEL, ET IL NOUS AIDERA À NOUS ASSURER QUE NOUS SOMMES EN MESURE D’HONORER CEUX QUI ONT SERVI, MAINTENANT ET DANS L’AVENIR. »

LAWRENCE MACAULAY, MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET MINISTRE ASSOCIÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE

Les Canadiens de tous âges et de toutes origines sont invités à donner leurs points de vue sur l’avenir de la commémoration et la façon dont ils préfèrent participer aux activités commémoratives.

Des Canadiens de tous les horizons et de divers milieux ont servi pendant les deux guerres mondiales et la guerre de Corée. En élargissant notre approche pour inclure l’histoire militaire plus récente, nous continuerons de raconter leurs histoires en organisant des cérémonies et des activités ici et à l’étranger.

Nous consultons aussi les organismes de vétérans et d’autres intervenants. Nous voulons connaître le point de vue de leur groupe par rapport à notre accent accru sur la commémoration.

