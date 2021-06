Au moins 51 enfants enlevés par des terroristes au Mozambique en 2020 selon Save the Children

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Au moins 51 enfants, des filles pour la plupart, ont été enlevés en 2020 par les groupes armés qui terrorisent le nord-est du Mozambique depuis plus de trois ans, selon l’ONG Save the Children.

«L’enlèvement d’enfants est devenu une nouvelle tactique, d’une régularité alarmante, de la part des groupes armés impliqués dans le conflit», alerte l’organisation mercredi dans un communiqué, ajoutant que ce chiffre ne reflète que le nombre de cas signalés.

Save the Children s’appuie sur des données relevées entre janvier 2020 et janvier 2021 par l’ONG américaine ACLED qui collecte des données sur les conflits.

Les groupes djihadistes connus localement sous le nom d’«Al-Shabab» («les jeunes» en arabe) multiplient depuis 2017 les attaques dans la province pauvre et à majorité musulmane du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie.

