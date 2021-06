Aux États-Unis, la Force spatiale demande une augmentation de budget de 2 milliards de dollars US

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Force spatiale demande une augmentation de budget de 2 milliards de dollars pour poursuivre sa croissance au cours de l’exercice 2022, le financement étant principalement destiné à soutenir la recherche et le développement des capacités nécessaires pour dissuader les menaces dans l’espace et protéger les actifs, rapporte le Stars and Stripes, le journal officiel des forces armées américaines.

La proposition de dépenses 2022 pour la Force spatiale, la plus récente branche de service de l’armée qui entre dans sa deuxième année d’existence, a été présentée vendredi dernier dans le cadre de la demande de budget de l’armée de l’air.

La US Air Force a inclus 17,4 milliards de dollars pour la Force spatiale dans sa proposition globale de 173,7 milliards de dollars pour l’exercice 2022. Cela représente une augmentation de 13,1% par rapport à l’exercice 2021.

Comme l’an dernier, environ 65 p. 100 du budget, soit 11,3 milliards de dollars, iront à la recherche, au développement, aux essais et à l’évaluation. Les opérations et la gestion recevront 3,4 milliards de dollars, les 2,8 milliards de dollars restants étant consacrés aux achats.

Avec un budget de recherche en hausse de 725 millions de dollars cette année, le service investira dans la protection des ressources spatiales, déploiera de nouvelles capacités, protégera la force interarmées contre l’utilisation par l’adversaire des capacités spatiales dans les conflits et construira un service numérique efficace au combat. Il cherche également à financer le développement d’un système d’alerte et de suivi des missiles résilient, une architecture de protection et de défense efficace, des systèmes de commande et de contrôle, des communications par satellite protégées et des systèmes de précision, de navigation et de chronométrage plus résistants aux menaces adverses.

Environ 132 millions de dollars iraient au système d’alerte de missiles infrarouges persistants Overhead Next-Gen.

Grâce aux fonds d’achat, la Force spatiale utilisera 341 millions de dollars pour acheter cinq lanceurs spatiaux. Il achèterait également deux véhicules spatiaux GPS III et augmenterait le soutien technique de 64 millions de dollars. Cela permettrait une meilleure gestion en orbite.

Les fonds restants soutiennent l’acquisition d’engins spatiaux et de terminaux, de systèmes de contrôle au sol, de services de lancement et de produits de formation et de sécurité des communications connexes.

Alors que le Département de la Défense a demandé une réduction globale des effectifs, la Force spatiale est la seule branche militaire à proposer une augmentation des effectifs militaires. Le service prévoit de passer de 6 434 gardiens ( c’est ainsi qu’on appelle les membres de la Force spatiale américaine) à 8 000 en 2022. Ces troupes supplémentaires pourraient provenir des autres branches de service.

Environ 930 millions de dollars sur les crédits de l’Armée de l’air soutiendraient les gardiens de la Force spatiale, selon l’Armée de l’air.

Environ 6000 gardiens ont été transférés dans la Force spatiale depuis l’armée de l’air au cours de l’année dernière, a déclaré la semaine dernière le général David Thompson, vice-chef des opérations spatiales de la Force spatiale, lors d’une audition du sous-groupe du Comité des services armés du Sénat sur les forces stratégiques.

Space Force, la Force spatiale, est en train de recevoir les transferts de personnel de l’armée et de la marine, tout en recrutant activement de nouveaux membres. La Force spatiale a gagné 114 nouveaux lieutenants de la promotion de 2021 de l’Air Force Academy.

Environ 6000 travailleurs civils de la Force aérienne sont également affectés à la Force spatiale, a indiqué Thompson

*Avec Stars and Stripes