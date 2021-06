Biden a redoré l’image des États-Unis selon un sondage dans 15 pays d’Europe, d’Asie et du Pacifique

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’élection du président démocrate Joe Biden a redoré le blason des États-Unis, écorné à l’étranger par Donald Trump, mais l’image de la démocratie américaine s’est détériorée, selon un sondage publié jeudi.

Alors que le président américain débute jeudi une tournée européenne (G7-OTAN-UE) destinée à renforcer les liens transatlantiques, l’enquête du centre de recherches américain Pew montre que les États-Unis ont renoué avec une image positive dans certaines parties du monde.

Selon Pew, dont l’enquête couvre le Canada ainsi que 15 pays d’Europe, d’Asie et du Pacifique, 62 % des personnes interrogées ont une «image favorable» des États-Unis en 2021, contre seulement 34 % à la fin du mandat du milliardaire républicain qui prônait une politique isolationniste.

Les trois quarts des sondés (75 %) estiment que M. Biden va faire « les bons choix dans les affaires du monde », un bond par rapport à Donald Trump (17 %) l’année dernière.

De plus, 77 % trouvent M. Biden «qualifié» pour être président, contre 16 % à son prédécesseur.

Chantre du multilatéralisme, le président démocrate est notamment salué pour avoir rejoint l’Organisation mondiale de la santé (89 % d’approbation) et l’Accord de Paris sur le climat (85 %).

Malgré cela, la majorité des sondés estiment que les États-Unis donnent la priorité à leurs intérêts par rapport à ceux de leurs alliés en politique étrangère (67 %).

Ce sentiment est majoritaire même chez les proches alliés de Washington, depuis que Pew a introduit cette question en 2002, souligne le centre de recherches.

Deux tiers des sondés (67 %) considèrent les États-Unis comme un «partenaire assez ou très fiable», selon Pew.

Concernant l’avenir des relations entre Washington et ses alliés, 57 % estiment qu’elles vont rester «les mêmes» et 39 % pensent qu’elles vont s’améliorer.

Enfin, l’image de la démocratie américaine s’est détériorée après le mandat de Donald Trump, puis l’élection de Joe Biden contestée par les républicains et l’assaut contre le Capitole le 6 janvier.

Une majorité des sondés (57 %) estiment qu’elle n’a pas été un bon exemple à suivre ces dernières années, contre seulement 17 % qui la considèrent comme un modèle de gouvernement.

Et dans près de la moitié des pays interrogés, les moins de 30 ans sont plus enclins à penser que les États-Unis n’ont «jamais» été un bon modèle pour les autres pays.

Le sondage Pew a été réalisé entre mars et mai auprès de 16 254 personnes dans 12 à 16 pays selon les questions (Canada, Belgique, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour, Corée du Sud et Taïwan).

