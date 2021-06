Consigne du secrétaire à la Défense au Pentagone: Contrez la Chine !

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a rappelé mercredi le Pentagone à l’ordre sur la Chine, estimant que ce dernier n’avait pas encore traduit dans les actes ses efforts affichés pour contrer la montée en puissance de Pékin, que les États-Unis considèrent comme leur adversaire stratégique numéro un.

«Au travail !», a déclaré M. Austin en annonçant de nouveaux efforts pour faire changer de direction l’énorme machine bureaucratique qu’est le Pentagone, pour qu’il soit capable d’affronter une armée moderne après 20 ans d’opérations antidjihadistes au Moyen-Orient, face à des adversaires agiles mais sous-équipés.

La stratégie de défense américaine publiée en 2018 identifiait déjà la Chine comme une des principales menaces à contrer pour les États-Unis. Mais depuis trois ans, pas grand-chose n’a été fait pour mettre ce principe en œuvre, selon les conclusions d’un groupe de travail mis en place en février par le président Joe Biden pour affronter plus vigoureusement Pékin.

«La stratégie de défense nationale de 2018 était cruciale […] mais avec la directive d’aujourd’hui, il s’agit de s’assurer que le ministère de la Défense répond à cette priorité», a déclaré un haut responsable du ministère de la Défense ayant requis l’anonymat

Le groupe de travail a constaté «un fossé entre les paroles et les actes, en ce qui concerne la priorité affichée à la Chine et ce que nous avons constaté dans un certain nombre de domaines en termes de ressources et de décisions », a indiqué à la presse ce haut responsable.

Le groupe de travail a eu quatre mois pour terminer le projet et se retirera maintenant que ses conclusions ont été présentées, selon le Pentagone. Le groupe de travail a remis en avril ses conclusions au secrétaire à la Défense qui les a utilisés pour publier une directive mercredi avec des «délais fixés à 30, 45, 60 jours et au-delà pour que les services impliqués reviennent avec des plans d’action et des propositions de plans de mise en œuvre», a déclaré le responsable.

«La directive interne est écrite avec des objectifs clairement énoncés [et] des tâches définies pour des composantes spécifiques avec des délais de mise en œuvre et des mécanismes de surveillance et de responsabilité», a déclaré le responsable. «Dans la mesure du possible, nous concevons ces efforts […], en tirant parti des institutions existantes et en ne recommandant de nouveaux processus que lorsque nécessaire.»

Le responsable a déclaré que les initiatives se concentrent sur des domaines majeurs, notamment «la manière dont le département aborde la dissuasion, les concepts opérationnels, les capacités émergentes, la future posture de la force, la technologie [et] le personnel civil et militaire».

«Par exemple, pour s’assurer que le département dispose du personnel dont nous avons besoin pour rivaliser efficacement, le secrétaire a chargé le sous-secrétaire au personnel et à la préparation de mettre à jour la formation militaire professionnelle et le développement professionnel civil pour aligner le département sur la priorité de contrer la Chine», a indiqué le responsable.

Toujours dans le cadre de ces initiatives, le secrétaire à la Défense lui-même «examinera personnellement les efforts visant à accélérer le concept de combat interarmées (Joint Warfighting Concept) par le biais d’expérimentations et de prototypages», a déclaré le responsable.

Les conclusions du groupe restent classifiés, mais le Pentagone «fournira des mises à jour au Congrès et publiquement lorsque cela sera possible», a aussi indiqué le responsable de la Défense américaine..

Taïwan

Au moment où la Chine se montre de plus en plus agressive à l’égard de Taïwan, qu’elle considère comme part intégrante de son territoire, l’armée américaine cherche à renforcer sa présence dans le Pacifique.

Mais en même temps, elle reste très présente au Moyen-Orient, malgré le retrait en cours des 2500 militaires américains encore déployés début mai en Afghanistan, ce qui conduit parfois à des tensions entre les commandements militaires du Moyen-Orient (Centcom) et de la région indopacifique (Indopacom).

Pour s’assurer que les priorités sont accordées conformément à la stratégie nationale américaine, Lloyd Austin a décidé de superviser lui-même la mise en œuvre des conseils du groupe de travail, sur lesquels le Pentagone reste pour le moment très discret.

«Les efforts que j’ordonne aujourd’hui permettront au ministère de revitaliser notre réseau d’alliés et de partenaires, de renforcer la dissuasion, d’accélérer le développement de nouveaux concepts opérationnels, de capacités émergentes et d’un nouveau déploiement de nos forces », a déclaré le ministre de la Défense, cité dans un communiqué.

Austin Signs Internal Directive to Unify Department’s China Efforts ­­>>

*Avec AFP