Contrat de près de 25 millions $ avec L3 MAPPS de Montréal pour l’entretien des systèmes clés des navires de classe Halifax

*Communiqué/MDN/FAC

Aujourd’hui, le ministre de la Défense, Harjit S. Sajjan, a annoncé un contrat de soutien en service avec L3 MAPPS Inc. de Montréal (Québec).

D’une valeur initiale de 24,5 millions de dollars (taxes comprises) pour six ans, ce contrat permettra de s’assurer que notre système de contrôle intégré de plate-forme (SCIP) demeure bien entretenu et capable de soutenir les opérations. Le SCIP est hautement intégré et essentiel sur le plan opérationnel, et sert à gérer les systèmes de propulsion, d’électricité et de contrôle des dommages à bord des frégates de la classe Halifax.

Notre Marine royale canadienne doit être bien équipée et préparée pour les opérations au pays et à l’étranger afin d’assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Le gouvernement du Canada répond à cette exigence en investissant dans l’entretien du matériel clé des frégates de la classe Halifax.

Grâce à ce contrat, le gouvernement du Canada soutient l’efficacité opérationnelle de la Marine royale canadienne, maintient vingt emplois au pays et fait progresser l’innovation canadienne en investissant dans les technologies produites ici.

Citations

« Les frégates polyvalentes de la classe Halifax constituent l’épine dorsale de la Marine royale canadienne. Il est essentiel de veiller à ce que nos navires demeurent aptes et efficaces sur le plan opérationnel afin de soutenir les opérations des Forces armées canadiennes au pays et à l’étranger, et de s’aligner sur les priorités énoncées dans la politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement. »

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Le gouvernement du Canada veille à ce que les membres de la Marine royale canadienne disposent de l’équipement dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions importantes au service de la population canadienne. Ce contrat de soutien en service avec L3 MAPPS Inc. contribuera à fournir à notre Marine des navires fiables et sécuritaires, tout en maintenant des emplois et en générant des retombées économiques positives pour les Canadiens et les Canadiennes. »

Anita Anand, ministre de Services publics et Approvisionnement Canada

En bref