Coups de semonce contre le HMS Defender en mer Noire: Moscou présente des vidéos à l’appui de ses dires

Le service frontalier du FSB (le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie) a publié des vidéos montrant ce qu’il considère comme une intrusion dans les eaux territoriales russes en mer Noire par le destroyer britannique HMS Defender en mer Noire, rapporte l’agence officielle russe Ria Novosti.

Un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce et un avion de combat, russe lui aussi, a largué des bombes mercredi pour forcer un destroyer britannique à quitter les eaux près de la Crimée dans la mer Noire, a déclaré hier le ministère russe de la Défense, affirmant que ces eaux appartenaient à la Russie, les Britanniques de leur côté démentant l’incident.

Mais, selon Londres, le navire effectuait «un passage innocent dans les eaux territoriales ukrainiennes» et, selon le ministère britannique de la Défense britannique, «aucun coup de semonce n’a été tiré vers le HMS Defender» et «l’affirmation selon laquelle des bombes ont été larguées sur sa trajectoire» est fausse.

Sur une de ces vidéos, été tournée à partir d’un navire de patrouille russe, on peut voir comment les Russes négocient avec les Britanniques et mettent en garde à plusieurs reprises le navire contre ce qu’ils considèrent comme une intrusion dans leurs eaux territoriales.

Les Russes informent alors le Defender qu’ils seront obligés d’ouvrir le feu. Le destroyer britannique ne change pas de cap et navire russe donne alors l’ordre d’ouvrir le feu, «sans toucher le Defender».

L’attaché de presse du président russe Dmitri Peskov a qualifié l’ incident de provocation planifiée, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé qu’une vive protestation a été signifiée aujourd’hui 24 juin à l’ambassadrice britannique à Moscou, Deborah Bronnert, le 24 juin et le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov a pour sa part suggéré aujourd’hui, dans un style bien à lui, que le Defender soit rebaptisé l’Aggressor…

La version russe

Selon la version du ministère russe de la Défense, «à 11h52 [le 23 juin], le destroyer lance-missiles « Defender » de la marine britannique, opérant dans la partie nord-ouest de la mer Noire, a traversé la frontière de la Fédération de Russie et est entré dans la mer territoriale dans la région du cap Fiolent sur 3 km [au large de la Crimée, NDLR]».

«Le destroyer a été préalablement averti de l’utilisation d’armes en cas de violation de la frontière de la Fédération de Russie. Il n’a pas réagi à l’avertissement ». «à 12 h 06 et 12 h 08, le navire de patrouille frontalière a effectué un tir d’avertissement, et à 12 h 19, l’avion Su-24M a effectué un bombardement d’avertissement le long du destroyer Defender», poursuit le communiqué.

En conséquence, toujours selon le ministère de la Défense russe, «à 12h23, par des actions conjointes de la flotte de la mer Noire et du service frontalier du FSB de Russie, le destroyer Defender a quitté les frontières du territoire maritime de la Fédération de Russie».

La version britannique

Mais le Premier ministre britannique Boris Johnson a quant à lui déclaré que le Defender avait agi en toute légalité, car le Royaume-Uni ne reconnaissait pas les revendications territoriales de la Russie sur la Crimée et, par conséquent, le navire, qui croisait au large de la Crimée, n’était pas entré dans les eaux russes.

Et, en effet, la version britannique officielle de ce qui s’est passé est fondamentalement différente de la version russe. «La description de ces événements par la partie russe est inexacte», a déclaré l’ambassade britannique à Moscou dans un communiqué. «Le navire de la Royal Navy effectuait un passage pacifique dans les eaux territoriales de l’Ukraine conformément au droit international».

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a pour sa part décrit l’incident comme suit : « Le Defender effectuait une transition de routine d’Odessa à la Géorgie le long de la mer Noire. Comme toujours sur cette route, le Defender est entré dans un corridor de transport internationalement reconnu. Il a quitté ce couloir à 09h45 BST [11h45, heure de Crimée, NDLR]. Comme d’habitude, les navires russes ont surveillé son passage et ont été informés de l’exercice dans la zone. »

Quoi qu’il se soit passé, le ministère britannique de la Défense a décidé de ne pas aggraver inutilement le conflit. «Nous pensons que les Russes menaient des exercices d’artillerie dans la mer Noire», indique simplement le communiqué britannique.

Mais les accrochages impliquant des avions ou des navires aux frontières russes ne sont pas rares, surtout en période de tensions avec les Occidentaux, mais le tir de coups de semonce serait une première pour ce genre d’incidents.

Quelques heures avant l’incident, le président Vladimir Poutine avait répété que son pays était «préoccupé par le renforcement en cours des capacités et infrastructures militaires de l’OTAN à proximité des frontières russes».

De mauvais augure pour les exercices de l’OTAN qui s’annoncent ?

L’incident avec le destroyer britannique pourrait-il être mauvais augure pour les exercices de l’OTAN qui s’annoncent alors que nous sommes à la veille de l’exercice multinational Sea Breeze 2021, qui se tiendra du 28 juin au 10 juillet en mer Noire et doit démontrer le soutien des États-Unis et de l’OTAN à Kiev ?

L’exercice, menée conjointement par par la 6e flotte de l’US Navy et la Marine ukrainienne, comprendra 32 pays, dont le Canada, qui déploieront 5 000 soldats, 32 navires, 40 avions, ainsi que 18 équipes de forces d’opérations spéciales et de nageurs de combat.

Les exercices se dérouleront dans la partie nord-ouest de la mer Noire et couvriront le territoire des régions de Nikolaev, Kherson et Odessa en Ukraine. Le but de l’exercice est de renforcer les capacités des participants à mener l’ensemble du spectre des opérations maritimes et terrestres.

Les exercices à venir ont déjà provoqué une réaction négative de Moscou, rapportent les médias russes. «L’ampleur et la nature clairement agressive du Sea Breeze ne correspondent en aucun cas aux véritables tâches de sécurité dans la région de la mer Noire», a déclaré l’ambassade de Russie à Washington dans un communiqué. «Nous exhortons les États-Unis et leurs alliés à abandonner la pratique des opérations militaires en mer Noire».

Il y a une toutefois une énorme différence entre harceler un destroyer qui effectue un passage innocent et interférer dans un exercice de l’OTAN qui implique plus d’une trentaine de pays. Les Russes se contenteront très certainement de suivre le déroulement de l’exercice comme il le font depuis toujours. Il n’en demeure pas moins que les tensions augmentent en mer Noire. À suivre…