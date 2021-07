Décharge involontaire d’un pistolet des Forces d’opérations spéciales en novembre 2020: conclusions de l’enquête sommaire

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’enquête sommaire sur la décharge involontaire d’un pistolet en étui [SIG SAUER /P320, NDLR] lors d’une activité d’instruction du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) le 5 novembre 2020 est terminée, annonce aujourd’hui la Défense nationale par voie de communiqué.

Un membre du Joint Task Force 2(JTF 2, en français FOI 2), la Deuxième Force opérationnelle interarmées, une unité d’élite des forces d’opérations spéciales, avait été blessé à la jambe lorsque son pistolet s’est déchargé accidentellement. L’accident s’est produit alors que le militaire s’entraînait avec un SIG Sauer P320 nouvellement acheté.

«Un membre des Forces spéciales a subi une blessure par balle mineure au cours de l’incident, a été soigné et libéré le même jour et a repris ses fonctions. Des mesures immédiates ont été prises, y compris la mise en quarantaine de l’arme et des munitions conformément aux procédures opérationnelles normalisées des Forces armées canadiennes. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l’incident.», avaient alors déclaré les autorités militaires.

Aujourd’hui, l’enquête est terminée et «a révélé que le processus d’acquisition et l’exécution de l’activité d’instruction n’ont pas été des facteurs contributifs à l’incident, et qu’aucune défaillance technique n’est survenue dedans le pistolet. Le pistolet a fonctionné conformément aux exigences, comme l’ont démontré les experts techniques en armement qui ont testé des milliers de cartouches sans que cela ne se reproduise. La probabilité que ce même incident se reproduise est jugée extrêmement faible.», indique le communiqué de la Défense nationale.

L’enquête a conclu que la cause principale probable de l’incident était due à un enfoncement partiel de la détente par un objet étranger combiné à un mouvement simultané de la glissière contre la carcasse du pistolet, ce qui a permis de tirer une balle alors que le pistolet était toujours dans son étui. L’enquête a également déterminé que l’étui utilisé à l’époque n’avait pas été modifié pour le nouveau pistolet. Bien que l’enquête ait conclu que l’utilisation d’un étui non conçu spécifiquement pour la nouvelle arme était un facteur contributif, elle a déterminé que l’utilisation de tout autre étui n’aurait pas nécessairement empêché l’incident.

L’enquête a engendré plusieurs recommandations dans les domaines de l’amélioration du processus d’acquisition d’équipement de pointe, de l’amélioration de la mise en service et de la modification des systèmes d’armes.

L’élément central de la décision sur la voie à suivre est d’assurer la plus grande confiance de nos membres dans l’efficacité et la sécurité de l’équipement et des armes, déclare la Défense nationale, qui précise qu’ «À ce titre, le commandement a réuni un groupe de travail composé d’opérateurs, d’experts en armement et de spécialistes de l’approvisionnement afin de développer et d’évaluer un certain nombre d’options pour l’avenir.»

La direction du COMFOSCAN a donc demandé qu’une évaluation de la sécurité et des risques soit effectuée par une tierce partie avant de prendre une décision finale. Cette évaluation de la sécurité et des risques prendra plusieurs mois.