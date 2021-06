Des fleurs dans les cheveux pour souligner l’anniversaire d’Aung San Suu Kyi

Temps de lecture estimé : 2 minutes

De nombreuses militantes prodémocratie en Birmanie portaient samedi des fleurs dans les cheveux pour marquer l’anniversaire de la dirigeante Aung San Suu Kyi, renversée par le coup d’État du 1er février.

Aung San Suu Kyi, actuellement en résidence surveillée et qui doit à nouveau être traduite en justice la semaine prochaine, portait très souvent des fleurs dans son chignon, un style devenu sa signature.

Elle fait l’objet d’une série d’accusations, notamment d’avoir accepté des paiements illégaux en or. Elle a été jugée pour sédition mardi, mais les journalistes n’ont pas pu assister aux débats.

De nombreuses photos de chignons fleuris ont été postées samedi sur les réseaux sociaux, accompagnées de vœux pour les 76 ans de la dirigeante chassée par la junte, et que beaucoup de Birmans continuent à considérer comme la dirigeante légitime du pays.

«Que notre dirigeante soit en bonne santé», a ainsi souhaité la reine de beauté Thuzar Wint Lwin, candidate birmane à l’élection 2020 de Miss Universe, avec une photo montrant des fleurs rouges dans ses cheveux.

Dans le nord de Rangoun, des affiches avec un portrait de Mme Suu Kyi sont apparues dans les rues, exprimant leur solidarité avec la dirigeante.

«Joyeux anniversaire, mère Suu. Nous sommes avec vous», disent les affiches.

D’autres militants sont descendus dans les rues dans plusieurs villes, et dans la région de la minorité des Karens des soldats rebelles se sont photographiés avec des fleurs sur l’oreille.

More scenes from the nationwide "Flower Strike" commemorating Aung San Suu Kyi's 76th birthday on Saturday. pic.twitter.com/qHHB2ZGVxV