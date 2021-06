Des frappes aériennes américaines visent des milices soutenues par l’Iran en Syrie et en Irak

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les forces américaines, sous la direction du président Joe Biden, ont effectué des frappes aériennes contre ce qu’elles ont présenté comme «installations utilisées par des milices soutenues par l’Iran» près de la frontière entre l’Irak et la Syrie, suscitant la condamnation de l’armée irakienne et des appels à la vengeance des milices.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré que les cibles visées dans la nuit sont des « installations » utilisées par les milices «impliquées dans des attaques à l’aide de véhicules aériens non-habités (UAV) contre des personnels et des installations américaines en Irak».

L’utilisation nouvelle des drones est un casse-tête pour la coalition car ces engins volants peuvent échapper aux batteries de défense C-RAM, installées par l’armée américaine pour défendre ses troupes contre les attaques de roquettes. Washington avait annoncé début juin offrir jusqu’à trois millions de dollars US pour des informations sur ces attaques.

C’est la deuxième fois que les États-Unis mènent une action militaire dans la région depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Une frappe en février avait tué une vingtaine de combattants,

Le porte-parole américain a déclaré que l’armée américaine avait ciblé dimanche trois installations opérationnelles et de stockage d’armes – deux en Syrie et une en Irak.

