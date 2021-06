Douze morts dans l’écrasement d’un avion militaire en Birmanie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Douze personnes, dont un moine éminent, ont été tuées jeudi dans l’écrasement d’un avion militaire près de Mandalay dans le centre de la Birmanie, a-t-on appris auprès du porte-parole de la junte., rapporte ce matin l’Agence France-Presse.

L’appareil reliait la capitale Naypyidaw à la ville de Pyin Oo Lwin et se préparait à atterrir lorsqu’il s’est écrasé à environ 400 mètres d’une usine métallurgique.

L’avion transportait des militaires ainsi que des moines qui devaient assister à une cérémonie dans un monastère bouddhiste, selon d’autres médias. Sur les 16 personnes à bord de l’appareil, douze ont été tués.

Parmi les victimes figurait l’un des moines bouddhistes les plus influents du Myanmar – Abhisheka Maha Rattha Guru Bhatanda Kavisara, selon le site d’information Irrawaddy News qui précise que le moine est vénéré par l’armée birmane. Un deuxième moine, deux lieutenants-commandants et deux capitaines sont également morts, rapporte le site d’information.

Le pilote et un passager ont survécu et ont été emmenés dans un hôpital militaire, selon un résident de la zone du crash et posté par un groupe communautaire.

Aucune victime n’a été signalée parmi les personnes au sol.

