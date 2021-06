En Biélorussie, le journaliste et dissident Protassevitch placé en résidence surveillée

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un responsable de l’opposition biélorusse en exil a annoncé vendredi que le journaliste et dissident Roman Protassevitch, arrêté fin mai après le déroutement de son vol sur la Biélorussie, avait été transféré de prison en résidence surveillée, rapporte l’Agence France-Presse.

«Je viens de parler aux parents de Roman Protassevitch. Il a été placé en résidence surveillée. Mais ce n’est pas la liberté. C’est une prison d’un autre genre. Les gens du KGB vivent dans la même chambre que lui», a écrit sur Twitter Franak Viacorka, conseiller de la cheffe de l’opposition Svetlana Tikhanovskaïa.

I just spoke to Raman Pratasevich's parents. He was moved to house arrest. But it's not freedom. It is a prison of different type. KGB people live in the same room with him. Parents dont have contact with Raman, & they are afraid that he will be for bargaining with the West. pic.twitter.com/bQwZvVkCrb