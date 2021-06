Entente de plus d’un demi milliard entre Bombardier et la U.S. Air Force pour des avions Global supplémentaires

Temps de lecture estimé : 2 minutes

*D’après un communiqué de Bombardier Aviation

Bombardier Avions spécialisés a confirmé mercredi 2 juin une entente avec les Forces aériennes des États-Unis portant sur un maximum de six avions Global supplémentaires configurés pour des missions spéciales

Les avions d’affaires Global sont l’épine dorsale du programme Battlefield Airborne Communications Node (BACN) des Forces aériennes des États-Unis. Le BACN permettent aux combattants américains et à leurs alliés de communiquer pendant les missions critiques.

Les avions BACN, appelés E-11A par les Forces aériennes des États-Unis, sont conçus et modifiés par les équipes d’ingénierie de Bombardier à Wichita, au Kansas

Bombardier a confirmé aujourd’hui par voie de communiqué cette entente entre sa filiale Learjet Inc. et les Forces aériennes des États-Unis (USAF): le contrat à livraisons et à quantité indéterminées (IDIQ) prévoit une capacité souple de commandes et inclut une commande ferme immédiate d’un avion Global 6000, ainsi qu’un maximum de cinq autres avions Global 6000. Ce contrat, qui prévoit les travaux d’ingénierie et de modification, représente une valeur totale potentielle de près de 465 millions $ US (560 $ CAD).

Depuis 2007, Bombardier a déjà livré à l’USAF quatre avions Global pour le programme BACN, un relais aéroporté qui étend les portées de communication, établit le lien entre les radiofréquences et assure la «traduction» entre différents systèmes de communication incompatibles, souligne l’entreprise dans son communiqué. Les avions BACN sont appelés E-11A par l’USAF, précise Bombardier.

« Bombardier est fière d’avoir été choisie à nouveau par les Forces aériennes des États-Unis pour fournir ses avions hautement performants Global et son expertise unique pour soutenir le programme BACN, a déclaré Michel Ouellette, Vice-président exécutif, Avions spécialisés, Programmes et Ingénierie, Bombardier. Nos employés basés aux États-Unis sont honorés de mettre leurs compétences au service de ce projet de niveau élite. »

Les équipes de Bombardier aux États-Unis, lesquelles continuent d’assurer les services de soutien et de mise à niveau des avions de la flotte BACN actuelle, sont prêtes à se mettre au travail dans les jours à venir sur le prochain avion du BACN, déclare également l’avionneur.

Les ingénieurs et les techniciens du Centre d’excellence de Bombardier Avions spécialisés de Wichita, au Kansas, modifieront la plateforme d’avion Global pour qu’elle prenne en charge l’équipement de communication nécessaire pour la mission, tandis que les équipes de Tucson fourniront l’aménagement intérieur de l’avion et feront les travaux de peinture extérieure, indique l’entreprise.

Bombardier Avions spécialisés conçoit, met au point et offre toute une gamme de solutions aux exploitants du monde entier pour une grande variété de missions, y compris les missions de surveillance et de reconnaissance, d’évacuation médicale ou de transport de personnalités.