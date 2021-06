Front commun de Washington et Berlin face aux «provocations» de Moscou

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les États-Unis et l’Allemagne ont promis mercredi de faire « front commun » contre toute «provocation» de la Russie tout en cherchant à surmonter leur différend sur le gazoduc Nord Stream 2 d’ici à une prochaine visite d’Angela Merkel à la Maison-Blanche.

«L’Allemagne et les États-Unis continueront à faire front commun contre toute action dangereuse ou provocatrice de la Russie qu’il s’agisse d’empiéter sur le territoire de l’Ukraine» ou dans «l’emprisonnement d’Alexeï Navalny ou la désinformation dans nos démocraties», a déclaré à Berlin le secrétaire d’État américain Antony Blinken, aux côtés de son homologue allemand, Heiko Maas.

A warm welcome to Berlin, @SecBlinken! Glad to work side by side with you to reinvigorate our partnership, defend international rules and democracy, and shape a better future for the people on both sides of the Atlantic. 🇺🇸🇩🇪 https://t.co/y28Ik88f41