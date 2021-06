Hong Kong: la militante prodémocratie Agnes Chow est libérée

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La militante du mouvement prodémocratie à Hong Kong, Agnes Chow, a été libérée de prison samedi, jour du second anniversaire des grandes manifestations en faveur de la démocratie dans l’ex-colonie britannique.

Quelque 2000 policiers ont été placés en alerte samedi alors que des appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux pour commémorer ces manifestations.

Les autorités ont toutefois maintenu une interdiction de manifester décidée pour lutter contre la pandémie de coronavirus, bien que seules trois nouvelles contaminations aient été recensées le mois dernier.

De nombreux militants prodémocratie ont été arrêtés et la contestation criminalisée par de nouvelles lois répressives imposées par le gouvernement de Pékin.

Samedi, l’une de ces militantes arrêtées a toutefois été libérée. Agnes Chow, âgée de 24 ans, a retrouvé la liberté après avoir passé sept mois en prison pour son rôle pendant les manifestations de 2019 devant le quartier-général de la police.

Attendue par plusieurs journalistes à sa sortie de prison, elle n’a toutefois fait aucun commentaire.

