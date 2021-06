Temps de lecture estimé : 5 minutes

Il y a 77 ans, le 6 juin 1944, les alliés débarquaient en Normandie. Cette journée de commémoration a toutefois été limitée pour la deuxième année consécutive à cause du Covid-19.

En hommage aux milliers de soldats tombés sur les plages il y a 77 ans, la Royal Air Force et la patrouille de France ont survolé la Normandie en ce dimanche 6 juin, l’amitié franco-britannique étant au cœur de cet anniversaire du Débarquement.

Un hommage a été rendu à Léon Gauthier, le dernier Français à avoir foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944, lors du D-Day, avec un commando engagé auprès du Général De Gaulle. «Il y a des pères de famille qui meurent, des veuves et des enfants qui pleurent, des mères qui pleurent, la guerre ce n’est pas beau vous savez, d’un côté comme de l’autre», déclare le vétéran qui milite maintenant pour la paix..

(Vidéo/France-Culture)

Inauguration du mémorial de Ver-sur-Mer

Le mémorial britannique de Ver-sur-Mer a été inauguré en présence de la ministre des Armées, Florence Parly.

Le vaste mémorial britannique surplombant la mer rend hommage aux 22.442 soldats qui ont perdu la vie sous commandement britannique cette année-là en Normandie, pour libérer l’Europe. «C’est le seul lieu où figurent tous les noms. Il y a eu beaucoup de recherches pour trouver les 22.442, explique Steven Dean manager du projet, cité par l’Agence France-Presse.

Le Mémorial consiste en une série de 160 fines colonnes de pierre blanche disposées en un rectangle ouvert sur une vaste pelouse ponctuée de quelques jeunes arbres, a constaté une journaliste de l’AFP. Les noms des soldats y sont gravés de façon chronologique de 6 juin au 31 août 1944. Les poutres de chêne qu’elles soutiennent forment comme une pergola qui invite le visiteur à marcher entre les colonnes. Une statue de trois soldats au combat rend également hommage au sacrifice de ces hommes souvent à peine entrés dans l’âge adulte.

Le site comprend également un monument en hommage aux «milliers de civils normands» qui ont perdu la vie le 6 juin 1944 sous les bombes. Les historiens évaluent à 20.000 le nombre de victimes civiles lors de la bataille de Normandie de juin à la fin de l’été 1944.

Opération Neptune

Le débarquement de Normandie, aussi appelé opération Neptune, est une opération militaire amphibie et aéroportée alliée de la Seconde Guerre mondiale lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

C’est la phase d’assaut d’une plus vaste opération qui vise à créer une tête de pont alliée de grande échelle dans le nord-ouest de l’Europe et l’ouverture d’un nouveau front à l’ouest. Ce débarquement marque le début de l’opération Overlord, nom de code de la bataille de Normandie.

Cette opération Neptune incluait les opérations aéroportées américaine et britannique pendant la nuit du 6 juin ainsi que les bombardements préparatoires aériens et navals des défenses côtières allemandes, la traversée de la Manche par plusieurs milliers de navires et enfin le débarquement des troupes dès le 6 juin au matin (« Jour J ») sur les plages du nord-est du Cotentin et de l’ouest du Calvados dans les secteurs (d’ouest en est) d’Utah Beach et Omaha Beach et de la pointe du Hoc pour les Américains, Gold Beach pour les Britanniques, Juno Beach pour les Canadiens et Sword Beach pour les Britanniques (incluant les Français libres des commandos Kieffer).

Une fois les plages prises, l’opération se poursuit par la jonction des forces de débarquement et l’établissement d’une tête de pont sur la côte normande puis l’acheminement d’hommes et de matériels supplémentaires. Les jours suivants voient la mise en place des structures logistiques (ports artificiels Mulberry, oléoduc sous-marin PLUTO) pour le ravitaillement du front et le débarquement de troupes supplémentaires. L’opération cesse officiellement le 30 juin 1944.

Juno Beach

Débarquement des Canadiens sur la plage de Juno Beach le 6 juin 1944. (CAF)

Les Canadiens, eux, débarquent à Juno Beach. Le 6 juin 1944, jour J, les marins/soldats/aviateurs canadiens jouent un rôle crucial en s’emparant d’une section de 10km de la côte française.

Juno Beach, nom de code d’une des principales plages du débarquement allié, s’étend sur 8 km, entre un point à l’ouest situé à mi-parcours entre Courseulles-sur-Mer et le lieu-dit de La Rivière, hameau à l’est de Ver-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer à l’est. Elle est encadrée par Gold Beach à l’ouest( lieu de débarquement des Britanniques) et Sword Beach ( 2e lieu de débarquement des Britanniques, incluant les Français libres des commandos Kieffer) à l’est.



La prise de Juno Beach fut assignée à la 3e Division d’infanterie canadienne commandée par le major-général Rodney Keller, assisté par la Marine royale canadienne et la Royal Navy britannique. Les objectifs de la 3e division étaient de couper l’axe routier Caen-Bayeux, capturer l’aérodrome de Carpiquet et d’établir la jonction avec les plages britanniques de Gold Beach et Sword Beach.

La plage était défendue par deux bataillons de la 716e division d’infanterie allemande, ainsi que des éléments de la 21e Panzerdivision dans les environs de Caen. Le secteur de Juno était défendu par quatre Widerstandnester « nids de résistance », équipé d’au moins plusieurs canons de 50 mm KwK, de trois canons de 75 mm et d’un canon de 88 mm.

Le plan d’invasion consistait en le débarquement de deux brigades d’infanterie de la 3e division sur deux secteurs de la côte — Mike and Nan — focalisées sur les communes de Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer. Il est prévu que les bombardements préliminaires détruisent et désorganisent les défenses côtières allemandes.

Le support blindé doit être assuré par la 2e Brigade blindée canadienne. Une fois les plages sécurisées, le plan prévoiyait le débarquement de la 9e Brigade d’infanterie canadienne afin d’avancer dans les terres, et la jonction par les commandos avec la 3e division d’infanterie de Sword Beach et par la 7e Brigade d’infanterie canadienne avec la 50e division d’infanterie de Gold Beach. Les objectifs du 6 juin au soir pour la 3e Division d’Infanterie Canadienne étaient de prendre l’aérodrome de Carpiquet et d’atteindre la voie ferrée Caen-Bayeux sur une ligne fictive nommée pour l’occasion Oak Line.

Le débarquement initial rencontre une vive résistance allemande, les bombardements préliminaires n’ayant pas été aussi efficaces qu’espéré et le mauvais temps forçant la première vague à retarder son débarquement, prévu entre 7 h 35 et 7 h 45.

Plusieurs compagnies de la première vague, notamment celles des Royal Winnipeg Rifles et des The Queen’s Own Rifles of Canada subissent de lourdes pertes dans les premières minutes du débarquement. Cependant, avec des forces supérieures en nombre et un support coordonné de l’artillerie navale et des escadrons blindés, les Canadiens parviennent à sécuriser la plupart des défenses allemandes en deux heures.

Les compagnies de réserve de la 7e et 8e brigade, ainsi que les Royal Marines, commencent à débarquer vers 8 h 30, tandis que la 9e brigade commence son déploiement vers 11 h 30.

L’avance dans les terres vers les objectifs de Carpiquet et de la Oak Line rencontre un résultat mitigé. Le nombre important d’hommes et de véhicules débarqués sur les plages crée des encombrements et des retards de déploiement, empêchant la réussite des objectifs pour la soirée du 6 juin.

Le contact est établi à l’ouest à Creully avec les troupes britanniques de Gold Beach mais la résistance allemande et la contre-attaque de la 21e Panzerdivision à l’est entre Juno et Sword empêchent la jonction des deux plages le jour même. Cependant, les troupes canadiennes seront celles qui auront le plus avancé dans les terres au soir du 6 juin.

Pertes canadiennes

Les Canadiens morts lors du débarquement sont enterrés au cimetière militaire canadien de Bény-sur-Mer. (Canadian War Cemetery)

Les pertes pour Juno Beach s’établissent à 2 000 hommes, parmi eux environ 600 morts par noyade.

Les pertes de la 3e Division d’infanterie canadienne perd pendant la journée du 6 juin sont de 340 hommes tués, 574 blessés et 47 faits prisonniers.

Ce sont les Queen’s Own Rifles qui essuient le plus de pertes, perdant 143 hommes, suivis des Royal Winnipegs 128 hommes, des North Shore 125, et des Regina Rifles 108.

Des 306 barges de débarquement utilisées pour Juno, 90 ont été détruites ou endommagées.

Les Canadiens morts lors du débarquement sont enterrés au cimetière militaire canadien de Bény-sur-Mer. Des monuments leur sont dédiés à Graye-sur-Mer, Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer.

Inauguré le 6 juin 2003, le Centre Juno Beach, unique musée canadien sur les plages du débarquement, est situé dans cette commune. Il a été conçu par l’architecte canadien Brian K. Chamberlain.

Les Canadiens morts dans les autres opérations de la bataille de Normandie sont principalement enterrés au cimetière militaire canadien de Bretteville-sur-Laize.