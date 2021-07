La Russie rassurée par la Turquie au sujet d’un canal donnant sur la mer Noire

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Russie a dit mercredi avoir reçu l’assurance de la Turquie qu’un projet de canal débouchant sur la mer Noire ne faciliterait pas l’accès de navires de guerre étrangers à cet espace maritime d’une importance stratégique pour Moscou.

La construction du «Canal Istanbul», entamée samedi, a été au cœur d’un entretien entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue turc Mevlüt Cavusoglu à Antalya (sud de la Turquie).

«Pendant nos négociations, nous avons officialisé le fait que la construction prévue du Canal Istanbul ne modifierait en rien les paramètres régissant la présence des navires étrangers en mer Noire», a déclaré M. Lavrov au cours d’une conférence de presse avec M. Cavusoglu à l’issue de leurs discussions.

« Nous sommes satisfaits de nos contacts avec nos homologues turcs », a-t-il ajouté.

