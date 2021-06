La Russie va fournir à l’Iran un satellite sophistiqué, selon le quotidien américain Washington Post

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Russie va fournir un satellite sophistiqué à l’Iran, ce qui améliorera singulièrement les capacités d’espionnage de ce pays, a rapporté jeudi le journal phare américain Washington Post.

Ce satellite Kanopus-V doté d’une caméra à haute résolution permettra à la République islamique de surveiller les installations de ses adversaires dans tout le Proche-Orient, explique le quotidien en citant des responsables actuellement ou anciennement en poste aux États-Unis et au Proche-Orient.

Ces informations interviennent à quelques jours du sommet prévu le 16 juin à Genève entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden qui effectue sa première tournée à l’étranger depuis sa prise de fonctions en janvier.

Elles pourraient venir s’ajouter à la longue liste de griefs de Washington envers Moscou qui comprend entre autres des accusations d’interférences électorales ou de piratages informatiques.

Le lancement du satellite pourrait être réalisé dans les prochains mois et est le fruit de multiples voyages en Russie effectués par des dirigeants des Gardiens de la Révolution iraniens, ajoute le Washington Post.

Russia to supply Iran with advanced satellite system, boosting Tehran’s military capability, officials say https://t.co/13PFhFRags