L’affaire du HMS Defender: des documents «classifiés» découverts par un citoyen…à un arrêt de bus !

Le ministère britannique de la Défense a indiqué dimanche avoir lancé une enquête après la découverte par un citoyen de documents «sensibles» à un arrêt de bus dans le Kent, dont certains concernant, selon la BBC, le récent passage d’un navire de la Royal Navy au large de la Crimée.

Le citoyen, qui souhaite rester anonyme, a contacté la BBC lorsqu’il s’est rendu compte de la nature sensible du contenu. La BBC s,est pour sa part déclaré persuadée que les documents, qui comprennent des e-mails et des présentations PowerPoint, proviennent du bureau d’un haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Ce qui a plus tard été confirmé par le ministère.

«Le ministère de la Défense a été informé […] d’un incident dans lequel des documents sensibles relatifs à la défense ont été retrouvés par un membre du public», a indiqué un porte-parole, précisant que la perte avait été signalée par un employé.

«Le ministère prend la sécurité des informations extrêmement au sérieux et une enquête a été lancée», a-t-il précisé.

MOD was informed last week of an incident where sensitive defence papers were recovered by a member of the public.



We take security extremely seriously and have launched an investigation. The employee reported the loss at the time. It would be inappropriate to comment further.