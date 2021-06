Le rapport annuel du Pentagone au Congrès fait état de plus de 100 victimes civiles récentes

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le rapport annuel du Pentagone au Congrès sur les décès et les blessures de civils résultant d’actions militaires américaines dans le monde fait état de plus de 100 victimes récentes, mais les chercheurs et les groupes de défense des droits humains, tels Airwars et Amnesty International, ainsi que les observateurs de l’ONU en Afghanistan, estiment que le bilan est bien plus élevé.

Pour 2020 seulement, le ministère américain de la Défense (DoD) a déclaré que ses forces avaient tué 23 civils et blessé 10 autres en Afghanistan, en Somalie et en Irak. 65 décès historiques et 22 blessés supplémentaires ont été signalés pour les années 2017-2019, principalement en Syrie et au Yémen.

En revanche, l’estimation publique minimale des décès de civils causés par les forces américaines en 2020 dans cinq pays en conflit était de 102 décès, soit près de cinq fois plus que ce que le DoD admet, écrit dans son analyse du rapport Airwars, une organisation non gouvernementale composée de journalistes et de chercheurs qui tient le compte des victimes civiles depuis 2014.

Les pertes dues aux actions américaines en Afghanistan en particulier semblent avoir été officiellement sous-estimées, poursuit l’organisation Alors que le Pentagone ne signale que 20 morts et 5 blessés dus à ses propres actions l’année dernière, la MANUA – l’agence des Nations Unies en Afghanistan – affirme que les forces internationales ont tué au moins 89 civils et blessé 31 autres. Le personnel américain constituait la grande majorité des ces forces étrangères.

Pour la Somalie, le DoD ne déclare qu’un seul mort civil à cause des actions américaines de l’année dernière – tandis qu’Airwars et d’autres suggèrent un bilan civil minimum de sept tués.

Et pour l’Irak et la Syrie, alors que les forces américaines ne déclarent qu’un seul mort, les rapports locaux indiquent au moins six civils tués par les actions américaines.

Ce n’est que pour le Yémen que les rapports concordent, les organisations non-gouvernementales et le DoD indiquant tous deux qu’il n’y a eu aucun décès probable de civils causés par les actions américaines au cours de l’année.

«Nous restons toutefois préoccupés par le fait que les estimations du DoD concernant les dommages causés aux civils tombent à nouveau bien en deçà des estimations publiques crédibles, et appelons les responsables à examiner pourquoi de telles sous-estimations restent si courantes. Les civils méritent certainement», déclaré le directeur d’Airwars, Chris Woods.

Par contre, estime Airwars, malgré les disparités persistantes entre les estimations publiques et militaires des dommages civils, le rapport annuel du Pentagone au Congrès représente une avancée significative en matière de transparence. Un proche allié, la France, par exemple, souligne l’ONG, a refusé de déclarer un seul décès civil après près de sept ans de frappes aériennes et d’artillerie en Irak et en Syrie – et a récemment fustigé les Nations Unies après qu’une frappe aérienne française a frappé une fête de mariage au Mali.

Pour l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), «les enquêtes du département de la Défense et la reconnaissance de sa responsabilité dans la mort de civils restent terriblement insuffisantes».

Le rapport du Pentagone précise en outre que, bien que le Congrès ait attribué au Pentagone un budget de 3 millions de dollars en 2020 pour le versement d’indemnités financières aux familles des victimes civiles, aucun de ces dédommagements, appelés «ex-gratia», n’a été versé.

«Il est frappant qu’en 2020, le département de la Défense n’ait proposé ou versé aucun dédommagement aux familles civiles concernées bien que des fonds aient été débloqués par le Congrès», a noté Hina Shamsi, une responsable de l’ACLU.

Plus tard cette année, le Pentagone devrait toutefois publier une refonte majeure de ses politiques d’atténuation des pertes civiles, qu’il examine en consultation avec des organisations de défense des droits humains depuis plusieurs années. Le 25 mai, le nouveau sous-secrétaire à la Défense pour la politique, le Dr Colin Kahl, a confirmé par écrit aux ONG que la nouvelle politique – connue sous le nom de Department of Defense Instruction, ou DoD-I – sera publiée par l’administration Biden.

Annual Report on Civilian Casualties in Connection With United States Military Operations in 2020 by Jacques Godboutbm on Scribd