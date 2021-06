L’armée canadienne à un tournant: une Journée des Forces armées canadiennes sous le signe du défi

Temps de lecture estimé : 6 minutes

Aujourd’hui, en cette Journée des Forces armées canadiennes, le Canada rend hommage aux membres actuels et anciens ainsi qu’à leurs familles pour les services exceptionnels qu’ils ont rendus au pays, les chefs militaires et les dirigeants canadiens saluant et remerciant ceux qui portent l’uniforme et ceux qui les soutiennent alors qu’entre pandémie, crise interne et défis mondiaux sans précédent, les Forces armées canadiennes se retrouvent à un tournant de leur histoire.

«Aujourd’hui, on remercie les membres des Forces armées canadiennes, anciens et actuels, et leurs familles pour leur immense courage, leur service et leur sacrifice» a pour sa part déclaré le premier ministre Justin Trudeau à l’occasion de la Journée des Forces armées canadiennes, soulignant tout particulièrement la contribution des membres des Forces à la lutte à la pandémie, mais ne craignant pas d’aborder les difficultés auxquelles font face aujourd’hui les Forces armées.

«Les membres des Forces armées canadiennes servent notre pays à divers titres, au pays et à l’étranger, et représentent nos valeurs les plus précieuses, soit la paix, la liberté et la démocratie. Chaque jour, nos militaires contribuent à la paix et à la sécurité internationales et défendent notre pays, notamment en répondant aux catastrophes naturelles».

«Cette année, les membres de nos Forces armées canadiennes ont répondu à l’appel pour aider à lutter contre la COVID-19 et protéger des vies. Par l’entremise de l’opération VECTOR, ils appuient les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral dans le cadre de la distribution des vaccins contre la COVID-19, tout en aidant à lutter contre la pandémie mondiale partout au Canada grâce à l’opération LASER. Compte tenu des défis que présente le travail en situation de pandémie, les Forces armées canadiennes se sont efforcées d’atténuer les risques pour la santé de leurs membres, tout en continuant à servir dans le monde, avec environ 2 000 membres déployés dans plus de 20 opérations différentes», a souligné Justin Trudeau.

Le premier-ministre n’a pas passé non plus sous silence la crise qui ébranle aujourd’hui les Forces armées canadiennes jusqu’en haut de la pyramide.

« En ce jour, nous sommes également conscients que nous devons améliorer la culture et les conditions de travail de nos militaires. Notre gouvernement travaille sans relâche pour aider à réaliser le changement de culture tant attendu au sein des Forces armées canadiennes, grâce à des mesures visant à éliminer les comportements inacceptables, la culture toxique, la discrimination, la violence et le harcèlement. Depuis 2015, nous avons pris des mesures importantes pour y parvenir. Nous avons notamment instauré des politiques claires sur la conduite haineuse et mis sur pied le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle. Cependant, il reste beaucoup de travail à faire. C’est pourquoi, récemment, nous avons nommé Louise Arbour, ancienne juge de la Cour suprême, à la tête d’un examen externe des causes de harcèlement sexuel et d’inconduite au sein des Forces. De plus, la lieutenant-général Jennie Carignan occupera le poste de chef, Conduite professionnelle et culture, dans les Forces. Grâce à de nouveaux investissements prévus dans le Budget 2021, nous prenons également des mesures concrètes pour lutter contre l’inconduite sexuelle et la violence fondée sur le sexe dans les Forces et mieux soutenir les survivantes et survivants. Ensemble, nous bâtirons une Équipe de la Défense qui reflète le meilleur du Canada et offre un environnement de travail sécuritaire et inclusif pour tous.»

Le ministre de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan, a lui aussi fait une déclaration pour souligner la Journée des Forces armées canadiennes.

«Aujourd’hui, en cette Journée des Forces armées canadiennes, nous célébrons et honorons le travail de notre personnel militaire.

C’est aujourd’hui la Journée des #FAC 🇨🇦. Nous salons votre courage, bravoure, dévouement et engagement, et nous sommes fiers de votre travail acharné au cours de la dernière année pour assurer votre protection et celle de vos proches et de vos communautés #Merci #JournéeDesFAC pic.twitter.com/IGLbe99q2J — Forces armées canadiennes (@ForcesCanada) June 6, 2021

«Chaque jour, ils font des sacrifices, qu’ils soient modestes ou importants, pour assurer la sécurité du Canada et de la population canadienne. Ils s’exposent à des risques, travaillant partout au pays et dans le monde entier, pour assurer la protection du pays et renforcer notre leadership sur la scène internationale.

«Les membres des Forces armées canadiennes ont montré à maintes reprises que, peu importe la nature des tâches qu’ils sont appelée à accomplir, ils sont prêts à intervenir. Qu’il s’agisse d’appuyer les efforts de dissuasion de l’OTAN en Europe de l’Est, d’assurer le transport aérien de fournitures essentielles partout en Afrique à l’appui des opérations de maintien de la paix de l’ONU, ou d’aider les collectivités canadiennes en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, ils font constamment preuve d’excellence et de professionnalisme.

«Et en tout temps, leurs familles sont à leurs côtés. Nous sommes reconnaissants envers les familles de nos militaires, aujourd’hui et chaque jour, pour leur abnégation et leur force à soutenir leurs êtres chers qui portent l’uniforme.

«Au cours de la dernière année, de nombreux membres des Forces armées canadiennes ont effectué des tâches qui ne font pas partie de leur rôle traditionnel afin d’appuyer la lutte pangouvernementale contre la COVID-19. Ils ont notamment participé à la mise en place d’installations de dépistage de la COVID-19, transporté des personnes en provenance et à destination des cliniques de vaccination, et prêté main-forte aux collectivités autochtones et éloignées pour accélérer la distribution des vaccins, en fournissant un soutien logistique, en aidant à organiser des cliniques de vaccination et en livrant des fournitures médicales.

«La pandémie a mis en lumière la résilience, la capacité d’adaptation et la force de notre personnel en uniforme. Elle nous a durement rappelé à quel point ils mettent leur santé et leur bien‑être à risque pour protéger notre pays et ses citoyens. Ils méritent tout notre respect et notre plus profonde gratitude. Ils méritent également de travailler dans un milieu de travail qui leur permet de s’épanouir et d’accomplir leur important travail. Nous avons pris des mesures importantes pour lutter contre l’inconduite sexuelle sous toutes ses formes au sein de l’organisation, mais nous n’avons fait qu’effleurer la surface. Nous poursuivrons nos efforts en matière de changement de culture pour mettre sur pied une Équipe de la Défense où chacun est traité avec le respect, l’honneur et la dignité qu’il mérite.

«À tous les membres des Forces armées canadiennes, ainsi qu’à leurs familles qui les soutiennent, merci pour votre service et votre engagement altruiste envers notre pays.»

Les Forces armées canadiennes à un tournant de leur histoire

Le chef d’état-major de la Défense par intérim (CEMD), le lieutenant-général Wayne Eyre, a lui aussi dans un message sur son compte twitter rendu hommage aux membres anciens et actuels des Forces armées et remercier leurs proches.

«Notre capacité à servir le repose sur le soutien de nos familles et de nos amis. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans vous.», a déclaré le CEMD.

Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée des FAC, nous rendons hommage à nos membres anciens et actuels et nous remercions nos proches. Notre capacité à servir le 🇨🇦 repose sur le soutien de nos familles et de nos amis. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans vous. pic.twitter.com/7jiYJ2R9qt — Lieutenant-General / Lieutenant-général Wayne Eyre (@CDS_Canada_CEMD) June 6, 2021

Quelques jours auparavant, dans une entrevue à La Presse Canadienne, le lieutenant-général Wayne Eyre, rappelant que les Forces armées restent concentrées sur leur mission première, défendre le Canada contre les menaces étrangères et nationales, et aider les Canadiens quand et où cela est nécessaire, n’avait néanmoins pas caché son inquiétude pour les militaires, alors que l’institution fait face à des cas d’inconduites sexuelles et d’incidents haineux dans ses rangs, aux pénuries de personnel, à la pandémie et à une instabilité croissante dans le monde.

Le chef d’état-major de la Défense par intérim avait dit estimer que ces facteurs de stress, dont beaucoup sont sans précédent de mémoire récente, épuisent les militaires et obligent les Forces armées à faire à faire des choix difficiles sur les priorités.

Le lieutenant-général Eyre avait rappelé lors de cette entrevue que de nombreux militaires ont travaillé sans relâche ces derniers temps, alors que l’armée continue de mener des dizaines de missions à l’étranger tout en appuyant les systèmes de santé de certaines provinces pendant la pandémie et en assurant la distribution canadienne de vaccins, sans compter que la pandémie a aussi réduit la formation et le recrutement.

Les Forces armées canadiennes ont été aux prises pendant des mois avec des allégations sur des comportements sexuels inappropriés impliquant des commandants supérieurs, ce qui a laissé l’armée sous le choc et ses hauts gradés dans la tourmente.

Le lieutenant-général Eyre lui-même a accédé à son poste après que l’amiral Art McDonald a démissionné en février en raison d’une enquête de la police militaire sur une allégation d’inconduite, cinq semaines seulement après que celui-ci eut pris ses fonctions de chef de la défense du Canada.

La multiplication d’allégations d’inconduite sexuelle impliquant les hauts gradés ainsi que les récentes inquiétudes concernant la présence d’extrémisme de droite dans les rangs ont contraigne maintenant à une refonte profonde de sa culture.

Et à travers toutes ces difficultés tout cela, le Canada a maintenu une importante présence militaire en Lettonie, en Ukraine et en Irak, au moment où les changements climatiques menacent la stabilité de notre monde, où la Chine et la Russie mettent à l’épreuve la détermination de l’Occident et où les responsables de la défense luttent contre le rythme vertigineux du changement technologique.

«Je suis très, très inquiet parce que nous assistons à une confluence de facteurs de stress dans l’environnement de sécurité, dont nous n’avons pas vu la gravité depuis peut-être un siècle, donc avant la Première Guerre mondiale.», n’a pas caché le lieutenant-général Eyre.

Tout cela, de surcroît, au moment où le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a déposé la semaine dernière au Parlement le rapport du troisième examen indépendant visant des dispositions particulières de la Loi sur la défense nationale (LDN) et leur application, rapport qui aborde de front les graves problèmes auxquels sont confrontées les Forces armées canadiennes et que, de l’avis du juriste bien connu, Michel Drapeau, le gouvernement aurait bien tort de laisser sombrer dans l’oubli.

Bref, une Journée des Forces armées canadiennes au confluent de tous les dangers et de tous les espoirs aussi.

Le moment est donc venu de dire à tous les membres des Forces armées canadiennes, confiants qu’ils seront capables de relever les défis qui les attendent, merci pour votre service !