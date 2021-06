Le Canada annonce une nouvelle aide pour les personnes touchées par le conflit dans la région du Tigré en Éthiopie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Vendredi, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, et la ministre du Développement international, Karina Gould, ont annoncé que le Canada accordait un financement humanitaire supplémentaire de 7 millions de dollars au Programme alimentaire mondial, au Fonds humanitaire pour l’Éthiopie, au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et au Comité international de la Croix-Rouge afin de soutenir les opérations humanitaires en Éthiopie.

Le Canada demeure profondément préoccupé par le conflit en cours dans la région du Tigré, en Éthiopie, et par la crise humanitaire qui en résulte et qui continue de s’aggraver.

Les évaluations actuelles des Nations Unies et des autorités locales indiquent que 5,2 millions de personnes dans le Tigré (90 % de la population) ont désormais besoin d’une aide humanitaire. Ce financement permettra de répondre aux besoins alimentaires critiques découlant du conflit. La nouvelle contribution du Canada permettra également de fournir d’autres formes d’aide vitale, comme les soins de santé, le soutien aux victimes de violence sexuelle, les abris d’urgence et les articles ménagers de base, l’eau et l’assainissement, et la protection. Elle soutiendra également la coordination de l’intervention humanitaire dans la région.

«LE CANADA CONTINUE D’APPELER À UN CESSEZ-LE-FEU IMMÉDIAT DE LA PART DE TOUTES LES PARTIES AU CONFLIT AU TIGRÉ. ALORS QUE LA SITUATION HUMANITAIRE S’AGGRAVE DANS LA RÉGION, LE CANADA CONTINUE DE TRAVAILLER AVEC SES PARTENAIRES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS ET ESSENTIELS DES MILLIONS DE CIVILS TOUCHÉS PAR CETTE CRISE.»

– MARC GARNEAU, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

«CHAQUE JOUR QUI PASSE, LA SITUATION S’AGGRAVE POUR LES MILLIONS DE PERSONNES TOUCHÉES PAR LE CONFLIT AU TIGRÉ. ELLES ONT BESOIN D’UNE AIDE URGENTE, CAR LEUR VIE A ÉTÉ MISE EN DANGER ET LEURS MOYENS DE SUBSISTANCE ONT ÉTÉ PERTURBÉS PAR LA CRISE. LE SOUTIEN DU CANADA PERMETTRA D’APPORTER UN SOULAGEMENT BIEN NÉCESSAIRE.»

– KARINA GOULD, MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Le déclenchement du conflit entre le gouvernement de l’Éthiopie et le Front de libération du peuple du Tigré, le 3 novembre 2020, a entraîné une détérioration rapide de la situation humanitaire qui touche tant l’Éthiopie que le Soudan voisin.

Deux saisons de croissance perdues ont conduit à des niveaux catastrophiques d’insécurité alimentaire, la région étant confrontée à un risque crédible et croissant de famine.

En raison du conflit, les infrastructures sanitaires de la région ont subi d’importants dommages et destructions. Les travailleurs humanitaires et médicaux, leurs moyens de transport et les installations médicales continuent d’être attaqués.

