Le ministère de la Défense nationale publie son rapport de 2020 sur la mortalité par suicide

*Communiqué du MDN

Aujourd’hui, le ministère de la Défense nationale (MDN) a publié le Rapport de 2020 sur la mortalité par suicide dans les Forces armées canadiennes. Les conclusions du rapport permettront à la Défense nationale d’approfondir ses connaissances sur le suicide dans les Forces armées canadiennes (FAC) et de mieux orienter les efforts qu’elle continue de déployer visant la prévention du suicide. En outre, le rapport aidera le MDN à prendre des décisions fondées sur des données probantes relativement à ses investissements dans les programmes de santé et de soutien des FAC.



Le rapport annuel n’est qu’un élément des vastes efforts de prévention du suicide qui sont décrits dans la Stratégie conjointe de prévention du suicide des Forces armées canadiennes et d’Anciens Combattants Canada.

Le ministère de la Défense nationale comprend que dans l’exercice de leurs fonctions, les militaires peuvent faire face à des situations stressantes, voire traumatiques, au service de notre pays. La prévention du suicide demeure une priorité absolue pour les FAC. Bien que les membres des FAC aient accès à des services de soins primaires et de santé mentale interdisciplinaires complets, lesquels sont fondés sur des données probantes, les FAC cherchent constamment à faire tomber les obstacles aux soins, notamment en atténuant la stigmatisation entourant la maladie mentale. Par ailleurs, de nombreux investissements ont été consentis pour renforcer les programmes d’éducation et de sensibilisation des FAC touchant la santé mentale et le suicide, et les FAC s’efforcent toujours d’améliorer leurs programmes et services de soins de santé à l’intention de leur personnel.

Citations

« La perte d’un membre des Forces armées canadiennes en raison du suicide engendre des répercussions durables et tragiques sur la famille, les amis et les collègues de ce dernier, de même que sur l’Équipe de la Défense dans son ensemble. La prévention du suicide est une priorité absolue des Forces armées canadiennes, et nous tenons à ce que tous nos effectifs sachent qu’ils peuvent obtenir de l’aide et du soutien quand ils souffrent. »

― Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense

« Outre réduire la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale, nous nous efforçons constamment d’améliorer les programmes et services de soins de santé de haute qualité que nous offrons à notre personnel. En tant que cliniciens, nous reconnaissons l’importance d’éliminer les obstacles de sorte que les personnes dans le besoin puissent accéder à des soins et à du soutien. Ainsi, nous devons promouvoir la tenue d’un dialogue ouvert sur la santé mentale, tout en investissant dans les programmes d’éducation et de sensibilisation dont nous avons besoin pour aider nos militaires. »

― Major-général Marc Bilodeau, médecin général des Forces armées canadiennes



Faits en bref

· Le rapport du médecin général sur la mortalité par suicide dans les Forces armées canadiennes est publié chaque année depuis 2008 et fournit de l’information sur le suicide au sein de la population des FAC en service actif. Chaque décès par suicide signalé aux Services de santé des Forces canadiennes fait l’objet d’une enquête. Cela étant dit, l’analyse statistique présentée dans le Rapport de 2020 sur la mortalité par suicide met l’accent sur les hommes de la Force régulière, car le nombre connu de décès par suicide chez les femmes et les membres de la Force de réserve est insuffisant pour produire une analyse statistique exacte.

· Le rapport annuel de 2020 du médecin général sur la mortalité par suicide est une mise à jour couvrant la période de 1995 à 2019.

· Entre 1995 et 2019, il n’y a pas eu d’augmentation statistiquement significative des taux de suicide en général chez les hommes de la Force régulière des FAC.

· Le nombre d’hommes de la Force régulière décédés par suicide correspond aux taux de suicide rectifiés selon l’âge chez les hommes dans la population canadienne en général.

· Les raisons expliquant les décès par suicide peuvent s’avérer complexes. En général, de multiples facteurs peuvent contribuer à chaque décès par suicide.

