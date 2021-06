Le ministre Garneau se rendra en Italie, au Moyen-Orient et en Lituanie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le ministre des Affaires étrangères, l’honorable Marc Garneau, a annoncé aujourd’hui qu’il se rendra en Italie, au Moyen-Orient et en Lituanie du 27 juin au 8 juillet.

Les 28 et 29 juin, le ministre Garneau participera à la réunion ministérielle de la Coalition internationale contre Daech, à la réunion ministérielle sur la Syrie et à la réunion des ministres des Affaires étrangères et du Développement du G20 en Italie. Ces réunions sont des occasions d’échanger avec nos partenaires et alliés, de renforcer nos relations multilatérales, de discuter des défis urgents en matière de sécurité mondiale et de promouvoir la coopération économique internationale. La ministre du Développement international, l’honorable Karina Gould, se joindra virtuellement aux discussions du G20.

Le ministre Garneau se rendra ensuite en Jordanie, en Israël et en Cisjordanie pour faire progresser le soutien du Canada à l’objectif d’une paix globale, juste et durable dans la région et d’une solution à 2 États.

Le ministre terminera son voyage en Lituanie, où il prendra part à la Conférence sur les réformes en Ukraine (CRU) et travaillera avec nos partenaires et alliés.

Citations

«ALORS QUE NOUS RECONSTRUISONS EN MIEUX APRÈS LA PANDÉMIE DE COVID‑19, NOUS NE DEVONS PAS PERDRE DE VUE LES DÉFIS ET LES PRIORITÉS QUI REQUIÈRENT NOTRE ATTENTION. JE ME RÉJOUIS À L’IDÉE DE NOUER LE DIALOGUE AVEC NOS ALLIÉS ET NOS PARTENAIRES POUR AIDER COLLECTIVEMENT À PROMOUVOIR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ MONDIALES, À ACCROÎTRE NOTRE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET À RENFORCER LES RELATIONS BILATÉRALES ET MULTILATÉRALES DU CANADA.»

MARC GARNEAU, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Faits en bref

Le Canada contribue à la Coalition internationale contre Daech depuis sa création en 2014. La Coalition est composée de 83 membres, dont un grand nombre des alliés et partenaires les plus proches du Canada.

Le Canada est un important donateur humanitaire, qui s’est engagé à verser 512 millions de dollars en aide humanitaire à la Syrie de 2016 à 2021.

Les membres du G20 sont les principales économies du monde, représentant tous les continents habités, 80 % de la production économique mondiale, 60 % de la population mondiale et 75 % du commerce international.

L’Italie a pris la présidence du G20 le 1er décembre 2020, en se concentrant sur 3 grands piliers interconnectés : personnes, planète et prospérité.

Les premières CRU se sont tenues à Londres, au Royaume-Uni, et à Copenhague, au Danemark, en 2017 et en 2018 respectivement. En juillet 2019, le Canada a organisé la troisième CRU conjointement avec l’Ukraine à Toronto, en Ontario.

