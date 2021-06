Le plus grand navire de guerre de la marine iranienne prend feu et coule dans le golfe d’Oman

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le plus grand navire de guerre de la marine iranienne et seul pétrolier ravitailleur a pris feu et a coulé mercredi dans le golfe d’Oman dans des circonstances peu claires, ont rapporté les agences de presse iraniennes.

Les agences de presse Fars et Tasnim, deux agences de presse semi-officielles iraniennes, ont indiqué que les efforts n’avaient pas permis de sauver le navire de soutien Kharg, du nom de l’île qui sert de principal terminal pétrolier à l’Iran et que celui-ci a coulé, ce qu’a confirmé la Marine iranienne par voie de communiqué.

L’incendie a commencé vers 2 h 25 et les pompiers ont tenté de le contenir, rapporte Fars, mais le navire a coulé près du port iranien de Jask, à quelque 790 miles, 1 271 km, au sud-est de Téhéran, dans le golfe d’Oman, près du détroit d’Ormuz, l’embouchure étroite du golfe Persique.

Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux iraniens de marins portant des gilets de sauvetage évacuant le navire alors que l’ incendie faisait rage derrière eux. La télévision d’État et les agences de presse semi-officielles présentent le Kharg comme un «navire-école». L’agence Fars a publié une vidéo d’une épaisse fumée noire s’élevant du navire tôt mercredi matin

Video circulating via @AuroraIntel of the massive fire aboard #Iran‘s Navy’s IRIS Kharg before it sank today. pic.twitter.com/7VQtXpQpvL — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) June 2, 2021

Le Kharg est, ou plutôt était, l’un des rares navires de la marine iranienne capable de ravitailler en mer ses autres navires. Il pouvait également soulever des cargaisons lourdes et servir de plateforme de lancement pour les hélicoptères. Le navire de guerre, construit en Grande-Bretagne et lancé en 1977, est entré dans la marine iranienne en 1984 après de longues négociations qui ont suivi la révolution islamique de 1979 en Iran.

Cette image satellite fournie par Planet Labs Inc. montre le navire de soutien Kharg de la marine iranienne au large des côtes de Jask, en Iran, le mardi 1er juin 2021.

La marine iranienne gère généralement des patrouilles dans le golfe d’Oman et dans les mers au sens large, tandis que les Gardiens de la révolution paramilitaires du pays opèrent dans les eaux moins profondes du détroit d’Ormuz et du golfe Persique. Ces derniers mois, cependant, la marine a lancé un pétrolier commercial légèrement plus grand appelé le Makran, qu’il a converti pour remplir une fonction similaire à celle du Kharg.

Les responsables iraniens n’ont donné aucune cause pour l’incendie à bord du Kharg. Cependant, il survient après une série d’explosions mystérieuses qui ont commencé en 2019 ciblant des navires dans le golfe d’Oman. La marine américaine avait alors accusé l’Iran de viser les navires avec des mines patelles («limpet »en anglais), des mines chronométrés généralement attachées par des plongeurs à la coque d’un navire.

L’Iran a nié avoir visé les navires, bien que des images de la marine américaine montrent des membres des Gardiens de la révolution iraniens en train de retirer une mine de patelle non explosée d’un navire. Les incidents sont survenus dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran après que le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de Téhéran.

Le naufrage du Kharg marque, lui, la dernière catastrophe navale pour l’Iran. En 2020, lors d’un exercice d’entraînement militaire iranien, un missile a frappé par erreur un navire de guerre près du port de Jask, tuant 19 marins et en blessant 15. En avril, Téhéran avait annoncé qu’«un navire commercial» iranien, le Saviz, avait été endommagé en mer Rouge par une explosion d’origine indéterminée.

Le New York Times avait rapporté, lui, que le Saviz avait été visé par une attaque de «représailles» israélienne après «des frappes antérieures de l’Iran contre des navires israéliens».

Et en 2018, un destroyer de la marine iranienne avait coulé dans la mer Caspienne.