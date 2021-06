Le premier ministre annonce le nom des nouveaux membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Aujourd’hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le nom des cinq nouveaux membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Grâce à ces nouvelles nominations, tous les sièges au comité sont maintenant comblés.

Présidé par l’honorable David J. McGuinty depuis sa mise sur pied en 2017, ce comité composé de députés de plusieurs partis comprend des représentants de la Chambre des communes et du Sénat. Son rôle est d’effectuer l’examen des activités de sécurité nationale et de renseignement du gouvernement du Canada dans le cadre d’une démarche non partisane. Le comité examine entre autres les activités de l’Agence des services frontaliers du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications, du Service canadien du renseignement de sécurité et de la Gendarmerie royale du Canada.

Le comité transmet un rapport annuel au premier ministre ainsi que des rapports spéciaux au besoin. Ces rapports, qui contiennent des constatations et des recommandations, sont déposés à la Chambre des communes et au Sénat.

«Les activités de sécurité et de renseignement doivent être synonymes de transparence et de responsabilité. En travaillant de concert, les parlementaires qui siègent à ce comité continueront de jouer un rôle essentiel, car ils veilleront à ce que la communauté de la sécurité nationale et du renseignement rende compte de ses pratiques et à ce qu’elle dispose des outils dont elle a besoin pour assurer la sécurité des Canadiens.», Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Les nouveaux membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement sont les suivants : Leona Alleslev, du Parti conservateur Stéphane Bergeron, du Bloc Québécois Peter Fragiskatos, du Parti libéral Iqra Khalid, du Parti libéral Rob Morrison, du Parti conservateur

Les nouveaux membres se joindront aux membres actuels du comité : Don Davies, du NPD Dennis Dawson, du Sénat L’honorable Frances Lankin, C.P., C.M., du Sénat L’honorable David J. McGuinty, C.P., du Parti libéral (président) Brenda Shanahan, du Parti libéral Vernon White, du Sénat

Le Comité a été créé en vertu de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2017. Il est dissous à la fin de chaque session du Parlement, et les nouveaux membres sont nommés après l’inauguration de la nouvelle session parlementaire.

Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement aide le Comité à remplir son mandat.

