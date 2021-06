Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le Programme national des sentinelles a débuté aujourd’hui, le 6 juin, date du 77e anniversaire du jour J, au Monument commémoratif de guerre du Canada.

Les Forces armées canadiennes postent des sentinelles à la Tombe du Soldat inconnu en juillet et en août depuis 2007. Normalement, ces sentinelles proviennent d’unités de la Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale canadienne situées partout au Canada selon un principe de rotation.

Les sentinelles y seront présentes cette année du lundi au vendredi, de 9-15h. Des mesures sont en place pour assurer une commémoration en toute sécurité. La décision des FAC d’aller de l’avant avec le Programme national des sentinelles en 2021 s’est prise en consultation avec des organismes de santé et la Ville d’Ottawa. Afin de limiter toute propagation éventuelle de la COVID‑19, les membres du Programme national des sentinelles respecteront les mesures de protection de la santé des FAC et du gouvernement. En tout temps, les visiteurs devront se tenir à une distance d’au moins deux mètres des sentinelles.

Le Programme national des sentinelles renforce l’engagement du Canada de rendre hommage aux Canadiens et aux Canadiennes qui ont servi dans les grandes guerres du vingtième siècle, ce qui comprend les deux Guerres mondiales, et qui ont contribué à la longue tradition canadienne d’excellence militaire, qui se poursuit de nos jours.

La Tombe du Soldat inconnu est notre rappel le plus visible et le plus emblématique du service et du sacrifice des membres des Forces armées canadiennes.

En mai 2000, la dépouille d’un militaire canadien non identifié décédé pendant la Première Guerre mondiale a été rapatriée de France et, lors d’une cérémonie mémorable, inhumée dans une tombe spéciale devant le Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa.

La Tombe du Soldat inconnu a été créée pour rendre hommage aux plus de 116 000 Canadiens et Canadiennes qui ont sacrifié leur vie au nom de la paix et de la liberté.

Le Soldat inconnu représente tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, qu’il s’agisse de membres de la Marine, de l’Armée, de l’Aviation ou de la Marine marchande, qui ont perdu la vie ou pourraient la perdre au service de leur pays, et ce, dans tous les conflits, passés, actuels ou à venir.

«La Tombe du Soldat inconnu nous rappelle les sacrifices importants consentis par nos Forces armées canadiennes. Nous remercions tous les militaires actifs, passés et présents, dont les actions, au pays et à l’étranger, nous permettent de jouir d’une liberté durable dans notre vie quotidienne. Merci aussi à nos partenaires de la Ville d’Ottawa, qui continuent de travailler avec nous pour que nous puissions offrir le Programme national des sentinelles en ces temps difficiles. J’encourage tous les Canadiens à respecter les mesures de sécurité affichées lorsqu’ils visiteront le site et à rendre hommage à nos soldats tombés au champ d’honneur.», a déclaré le ministre de la Défense, Harjit Sajjan.

«C’est avec grande fierté que nous sommes en mesure de mettre en œuvre notre Programme national des sentinelles cette année. Nous croyons qu’il est important que les Canadiens soient conscients des réalisations et des sacrifices militaires qui ont contribué à façonner notre nation et qui ont été au cœur de la croissance et de la prospérité du Canada. Mes plus sincères remerciements à toutes les sentinelles qui s’acquitteront de cette tâche importante au nom des FAC et de la population canadienne.», a pour sa part déclaré le major-général William Seymour, commandant par intérim, Commandement des opérations interarmées du Canada.

Le 22 octobre 2014, le caporal Nathan Cirillo a été tué tragiquement alors qu’il accomplissait son devoir de sentinelle. Le devoir de sentinelle à la Tombe du Soldat inconnu a donc maintenant une signification encore plus profonde pour les Forces armées canadiennes et pour la population du Canada.