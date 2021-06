Le retrait américain d’Afghanistan réalisé à hauteur d’au moins 30 %, indique le Pentagone

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le retrait américain d’Afghanistan, qui doit être achevé d’ici le 11 septembre, a nettement accéléré depuis une semaine, pour s’établir à hauteur de 30 à 44 %, selon une estimation hebdomadaire du Pentagone publiée mardi.

Depuis que le président Joe Biden a ordonné en avril le départ des troupes, les Américains ont retiré du pays l’équivalent de 300 avions-cargos C-17 chargés de matériel, selon le Commandement central de l’armée américaine. Ils ont par ailleurs remis plus de 13 000 pièces d’équipement à une agence du Pentagone pour qu’elles soient détruites.

Ces chiffres montrent une forte accélération, du retrait, entamé officiellement le 1er mai. La précédente estimation, publiée le 25 mai, faisait état de 160 C-17 et 10 000 pièces à détruire, soit 16 à 25 % du processus de retrait.

Le Commandement central a indiqué avoir également cédé le contrôle de six installations au ministère afghan de la Défense, une de plus que la semaine dernière.

