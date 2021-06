Les Snowbirds survoleront Montréal pour célébrer la Saint-Jean Baptiste et le Centre Bell pour la demi-finale des Canadiens

Temps de lecture estimé : < 1 minute

*Communiqué

Les Snowbirds des Forces canadiennes survoleront Montréal ce soir pour souhaiter une joyeuse Saint-Jean Baptiste à tous les québécois et québécoises. Nous survolerons également le Centre Bell de Montréal pour démontrer notre soutien aux Canadiens de Montréal pour la demi-finale de la Coupe Stanley.

Le survol aura lieu à approximativement 19h30 HAE, jeudi le 24 juin.

Le survol se fera à une altitude d’au moins 150 mètres (500 pieds) au-dessus du point le plus élevé de leur trajectoire. Les survols effectués par des aéronefs de l’Aviation royale canadienne font l’objet d’une planification minutieuse et d’une surveillance étroite visant à garantir la sécurité du public en tout temps. Les survols dépendront des conditions météorologiques et des besoins opérationnels.

Joyeuse #Saintjeanbaptiste Québec!😁 Et quelle meilleure façon de célébrer avec vous que de survoler notre match des Canadiens de Montréal ce soir !! Go Habs go!!!🏒 Suivez notre vol "Snwbd1" sur n'importe quelle application de suivit de vols. #GoHabsGo #opinspiration pic.twitter.com/8eaWduKxKg — Snowbirds FC (@SnowbirdsFC) June 24, 2021

Avec la pandémie actuelle de COVID-19, les Snowbirds des FC sont honorés de partager leur inspiration et leur espoir avec les Canadiens au travers du pays en signe de temps meilleurs à venir. Nous sommes fiers de participer à des événements sportifs nationaux comme celui-ci, avec des survols qui nous permettent de démontrer aux Canadiens les capacités de notre personnel et de nos avions mais aussi de montrer notre soutien à notre équipe de hockey canadienne, Go Habs Go!