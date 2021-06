L’espace aérien européen dorénavant interdit aux compagnies biélorusses

Temps de lecture estimé : 3 minutes

L’Union européenne a décidé vendredi d’interdire l’accès de son espace aérien aux compagnies de la Biélorussie et finalise de nouvelles sanctions économiques contre le régime du président Alexandre Loukachenko, rapporte l’Agence France-Presse, qui dit tenir l’information de plusieurs sources diplomatiques à Bruxelles.

Toujours selon les mêmes sources, la mesure, réclamée fin mai par les dirigeants européens, a été formalisée juridiquement vendredi par les 27 pays membres et doit entrer en vigueur samedi, a-t-on précisé de mêmes sources.

Elle concerne en premier chef la compagnie nationale Belavia et cette constitue une puissante sanction économique contre la Biélorussie, a expliqué un diplomate.

La sanction découle de la décision des autorités biélorusses de dérouter sur Minsk un avion de la compagnie européenne Ryanair reliant Athènes à Vilnius pour arrêter deux de ses passagers, le journaliste dissident biélorusse Roman Protassevitch et son amie russe Sofia Sapega.

Les compagnies européennes ont en outre reçu consigne de ne plus survoler l’espace aérien de la Biélorussie.

Les dirigeants européens ont par ailleurs demandé des sanctions individuelles contre les responsables du déroutement fin mai du vol de la compagnie Ryanair et des sanctions économiques sectorielles pour frapper le régime au portefeuille.

Deux séries de sanctions individuelles sont en cours de finalisation et devraient être approuvées la semaine prochaine, ont expliqué les mêmes sources.

La première série comprend huit noms de responsables ou d’entités impliqués dans la décision de dérouter l’avion de Ryanair le 23 mai, selon les indications obtenues par l’agence de presse.

La seconde compte «plusieurs dizaines de noms de personnes ou d’entités» impliquées dans la répression de l’opposition.

L’idée de fusionner les deux listes est envisagée, a-t-on indiqué. Les sanctions consistent en une interdiction de visa et le gel d’avoirs détenus dans l’UE.

L’UE a déjà sanctionné de cette manière 88 membres du régime dont le président Loukachenko et son fils.

Par ailleurs, l’Allemagne a qualifié de «honte» vendredi l’interview diffusée la veille par la télévision d’État biélorusse du journaliste Roman Protassevitch, arrêté après l’interception de son avion par le régime de Minsk.

La diffusion de cette « interview-confession est une honte pour la station qui la diffuse et pour les dirigeants biélorusses qui montrent une fois de plus leur mépris total pour la démocratie et, de fait, il faut aussi dire, leur mépris pour les êtres humains », a déclaré le porte-parole du gouvernement Steffen Seibert lors d’une conférence de presse régulière à Berlin.

«Toutes nos pensées vont à ce jeune homme et à tous les autres citoyens de la Biélorussie qui sont traités de manière si inhumaine pour leurs convictions, alors qu’ils luttent pacifiquement pour les droits civils», a-t-il ajouté.

Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a également dénoncé la «troublante» interview du journaliste d’opposition, l’estimant «clairement réalisée sous la contrainte».

«La persécution de ceux qui défendent les droits de l’homme et la liberté des médias en Biélorussie doit cesser », a affirmé dans un tweet M. Raab, ajoutant que toutes «les personnes impliquées dans le tournage, la coercition et la réalisation de l’interview doivent être tenues responsables».

Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.



The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable