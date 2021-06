L’exercice Tradewinds 2021 débute aujourd’hui

Temps de lecture estimé : 2 minutes



Aujourd’hui débute Tradewinds, un exercice conjoint combiné parrainé par le Commandement Sud des États-Unis mené avec plusieurs pays partenaires, dont le Canada, pour améliorer la capacité collective des forces de défense et des forces de police à contrer les organisations criminelles transnationales et à mener des opérations d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe.

L’exercice, qui se déroule en Guyanne du 13 au 21 juin vise également à développer des relations solides entre les partenaires à renforcer la sensibilisation aux droits de l’homme.La Guyane devait accueillir Tradewinds en 2020 ; cependant, l’exercice a été annulé en raison de COVID-19 et le pays a proposé d’accueillir en 2021.

Les membres des FAC 🇨🇦 arrivent en Guyane 🇬🇾 pour participer à la 36e édition de l'exercice #TRADEWINDS21 – un exercice multinational d’interdiction maritime, de sécurité terrestre et interinstitutions dirigé par les 🇺🇸 qui se déroule dans les Caraïbes à partir de ce week-end. https://t.co/7NTkHzjGxT — Opérations des Forces armées canadiennes (@operationsFC) June 11, 2021

Des représentants des États-Unis et de 17 pays partenaires participent à la 36e édition de Tradewinds. Les participants, outre le Canada et les États-Unis, et la Guyane, le pays hôte cette année, sont les Bahamas, le Belize, les Bermudes, le Brésil, la Colombie, la République dominicaine, la France, la Grenade, Haïti, la Jamaïque, les Pays-Bas, Saint-Vincent-et-les Grenadines, le Suriname, Trinité-et-Tobago et le Royaume-Uni .

Au cours de Tradewinds 2021, les forces américaines ainsi que d’autres agences gouvernementales américaines mèneront des échanges d’experts en la matière avec tous les pays participants, incluant les pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), les agences régionales du système de sécurité régional (RSS), l’Agence de mise en œuvre pour la criminalité et la sécurité (IMPACS) et l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe (CDEMA).

Des membres des FAC feront office d’instructeurs et de mentors pour aider à la planification et à l’exécution d’opérations de sécurité maritimes et terrestres, à la mise sur pied et au bon fonctionnement d’un quartier général pour la Force opérationnelle – Caraïbes (FOC) et à une intervention efficace dans le cadre d’opérations d’aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe.