L’île de Guam prête à accueillir les réfugiés afghans en transit, mais l’opération est délicate

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Les États-Unis devraient évacuer des milliers d’interprètes et d’autres personnes qui ont aidé l’armée et le gouvernement américains vers le territoire pacifique de Guam en attendant les décisions sur leurs visas d’immigration, ont déclaré des avocats et des législateurs la semaine dernière.

La détérioration de la sécurité en Afghanistan alors que les troupes américaines se retirent fait craindre que ceux qui ont travaillé avec les forces étrangères ne soient laissés en proie aux représailles des talibans.

«Nous devons évacuer nos amis et alliés afghans immédiatement», a déclaré dans une lettre envoyée au président Joe Biden il y a deux semaines le groupe de travail bipartite Honoring Our Promises, qui comprend 21 législateurs de la Chambre dirigés par les représentants Seth Moulton et Jason Crow, eux-mêmes vétérans.

«Nous recommandons également que le groupe de travail interagences du président envisage spécifiquement la possibilité d’utiliser Guam comme site d’évacuation temporaire avant de déplacer nos amis et alliés vers des emplacements plus permanents dans la zone continentale des États-Unis», indique la lettre.

L’île de Guam dans le Pacifique, un territoire américain, avait elle-même proposé d’accueillir temporairement les milliers d’Afghans évacués de leur pays dans le cadre du retrait des forces américaines,

Mais aujourd’hui, les autorités de l’île insiste sur la nécessité d’être au préalable consultée sur ce sujet.

Dans une lettre au président américain Joe Biden, la gouverneure de Guam, Lou Leon Guerrero, a expliqué qu’elle devait être sûre que «ces décisions soient conformes aux meilleurs intérêts de notre population».

La gouverneure Lou Leon Guerrero a demandé au président Joe Biden d’inclure Guam dans toutes les discussions sur l’utilisation possible de l’île comme point d’étape pour l’évacuation des réfugiés afghans.

«Récemment, il a été porté à mon attention que certains membres du Congrès ont suggéré qu’un groupe de travail soit établi pour la gestion des visas et l’évacuation de nos partenaires afghans au cours de ce processus de retrait et, en particulier, que Guam soit considéré comme un site de transfert temporaire avant notre les alliés se déplacent vers des emplacements permanents aux États-Unis», a écrit la gouverneure Guerrero.

Elle a réitéré que Guam s’est toujours tenue prête à servir de lieu de transit sûr et sécurisé: « Et aujourd’hui, ce n’est pas différent. Je vous assure que mon administration est prête à vous aider à exécuter vos plans sur cette question si Guam est choisie. Si une telle décision est prise, je demande respectueusement de participer aux discussions critiques concernant le rôle de Guam et tout groupe de travail connexe devrait être établi. Je veux m’assurer, en tant que gouverneur de Guam, que ces décisions reflètent les meilleurs intérêts de notre peuple », écrit elle, ajoutant, «En raison de la gravité et de l’urgence de cette affaire, j’aimerais vous parler bientôt. Au nom du peuple de Guam, je vous remercie pour votre leadership».

Opération délicate

Plus de 18 000 demandeurs ont demandé le visa d’immigrant spécial, qui permet aux personnes menacées après avoir aidé les États-Unis d’immigrer avec leur famille.

Le processus de vérification pour chaque candidat au SIV (Special Immigrant Visa) pourrait prendre beaucoup plus de temps que les 90 jours ou moins restants jusqu’à ce que les États-Unis retirent toutes leurs forces d’Afghanistan. Déplacer les familles à Guam leur permettrait d’être examinées et traitées pour l’asile en toute sécurité, selon la lettre.

Guam a déjà accueilli des évacués des guerres américaines. Après la chute de Saigon, les États-Unis ont utilisé Guam comme zone de transit pour trier environ 130 000 réfugiés de la guerre du Vietnam, avant de les déplacer vers des bases militaires américaines continentales pour le traitement final.

En 1996, l’île a accueilli plus de 6 000 Kurdes irakiens persécutés par Saddam Hussein. Plus récemment, Guam a hébergé des marins de l’USS Theodore Roosevelt lorsqu’une épidémie de COVID-19 a frappé ce porte-avions l’année dernière.

Aucun ordre d’évacuation n’a encore été donnée, mais «Bien qu’il n’y ait aucune demande ou directive pour le moment, nous restons convaincus que nous avons les capacités et les ressources pour exécuter une telle mission si cela nous est demandé», a déclaré le porte-parole du Pentagone, le major Robert Lodewick, cité par le Stars and Stripes.

Si elle était transportée par avion à Guam, la famille afghane moyenne aurait besoin d’environ six mois pour le traitement administratif, a déclaré pour sa part Chris Purdy, chef de projet du groupe de défense des vétérans pour les idéaux américains basé à Washington, qui fait pression pour l’évacuation, lui aussi cité par le journal officiel des forces armées américaines.

Les États-Unis pourraient avoir besoin de construire des logements temporaires, a déclaré Purdy, similaires aux villes de tentes que les ingénieurs américains ont construites pour les évacués vietnamiens. Ils pourraient être hébergés dans les grandes bases militaires de l’île, a indiqué Purdy.

Ils pourraient également séjourner dans les hôtels de Guam, qui comptent plus de 8 400 chambres mais ont été pour la plupart vides au cours de la dernière année en raison de la pandémie, a déclaré Purdy.

Ces salles se rempliront bientôt, cependant, 6 000 militaires américains se rendant à Guam pour s’entraîner de juin à la première semaine d’août, a-t-il toutefois noté..

Virus et talibans = craintes pour la sécurité des habitants

Alors que Guam a également lancé des campagnes visant à ramener les touristes, qui viennent principalement d’Asie, certains habitants de l’île ont déclaré au Pacific Daily News de Guam qu’ils craignaient également que les évacués puissent être des membres des talibans et qu’ils devraient être maintenus sur la base.

Guam aurait également besoin d’un plan de vaccination et de logement robuste qui protège contre le COVID-19 s’il devait accueillir des évacués afghans.

L’Afghanistan a connu une augmentation du nombre de décès dus au COVID-19 ces derniers mois, mais peu dans le pays prennent la pandémie au sérieux ou sont prêts à prendre des vaccins.

Mais pour ce qui est de la crainte d’infiltration talibane, elle est largement infondée. La vérification de ceux qui ont servi d’interprètes pour les troupes américaines est un processus relativement simple. Ils ont déjà subi des vérifications approfondies de leurs antécédents et subissent un contrôle de contre-espionnage tous les six mois.

Contrairement aux milliers de réfugiés qui cherchent à entrer aux U.S.A. chaque année, les Américains ont des dossiers sur tous ceux qui ont soutenu leurs forces en Afghanistan.

En outre, les militaires américains comprennent très bien l’obligation morale de protéger ceux qui ont risqué leur vie pour soutenir leurs troupes dans ce qui fut la plus longue guerre des États-Unis. S’ils ne le faisaient pas, qui aiderait les forces dans un futur conflit ?