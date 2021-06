Pas de sommet entre l’Union européenne et la Russie

By

L’Union européenne a écarté vendredi la possibilité d’un sommet avec le président russe Vladimir Poutine, car les conditions ne sont pas réunies, ont annoncé plusieurs dirigeants à l’issue d’un sommet européen à Bruxelles.

«Il n’a pas été possible de convenir aujourd’hui que nous devrions nous rencontrer immédiatement en sommet», a annoncé la chancelière Angela Merkel, qui souhaitait une telle rencontre avec le soutien de la France et qui a jugé « important que le dialogue soit maintenu et que nous travaillions sur le format de ce dialogue».

«Il est trop tôt parce que jusqu’à présent, nous ne voyons pas de changement radical dans le comportement de Vladimir Poutine», a expliqué le président de la Lituanie Gitanas Nauseda.

«S’engager sans aucune ligne rouge, sans aucune condition préalable, serait un très mauvais signal», a-t-il ajouté.

Le Kremlin a dit pour sa part avoir appris « avec regret » le rejet par l’Union européenne de l’idée franco-allemande d’une relance du dialogue avec la Russie par un sommet avec le président Vladimir Poutine.

«Le président Poutine reste d’une manière générale favorable à l’établissement de relations de travail entre Moscou et Bruxelles», a précisé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

«Nous savons qu’une série de pays se sont opposés à ce dialogue et nous savons qu’il s’agit avant tout des “jeunes” européens, les États baltes, la Pologne […] et que ce sont ces mêmes pays qui sans fondement parlent de menaces provenant de Russie», a-t-il ajouté.

Une semaine après la rencontre organisée à Genève entre le président russe et son homologue américain Joe Biden, Angela Merkel et Emmanuel Macron souhaitaient organiser une rencontre avec Vladimir Poutine pour traiter des sujets d’intérêt majeur pour l’UE.

Mais le projet a divisé les États membres et le consensus n’a pas été trouvé.

«J’ai soutenu l’Allemagne et la France pour un dialogue au plus haut niveau avec la Russie. Il convient désormais de préciser quels canaux de dialogue peuvent être utiles», a pour sa part déclaré le chancelier autrichien Sebastian Kurz.

«La relation avec la Russie ne peut pas se limiter à des sanctions économiques et à des expulsions de diplomates. À un moment donné, il faut avoir la possibilité de se réunir autour d’une table», a déclaré le premier ministre belge Alexander De Croo.

Mais les États baltes, la Pologne, la Suède et les Pays-Bas sont opposés à la reprise du dialogue, jugeant le dirigeant russe coupable d’actions agressives contre des pays européens.

«La Pologne a rejeté cette proposition allemande car nous pensons que cela valoriserait le président Vladimir Poutine au lieu de punir une politique agressive», a commenté vendredi à Bruxelles le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki.

Le porte-parole du Kremlin a lui reproché une fois de plus à ces adversaires de s’aliéner la Russie «en faisant tout pour avoir sur leur territoire toujours plus de soldats de l’OTAN».

«Et en plus ils rejettent le dialogue», a-t-il ajouté.

Les relations entre l’UE et la Russie n’ont cessé de se détériorer depuis l’annexion de la Crimée et le début du conflit en Ukraine en 2014. Aucun sommet n’a eu lieu depuis cette date.

*Avec AFP