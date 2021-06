Poutine prêt à un échange de prisonniers avant le sommet avec Biden

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Alors que, les États-Unis ont prévenu que le président américain soulèverait avec son homologue russe, mercredi à Genève pour leur premier face-à-face, le sort de Paul Whelan, incarcéré pour espionnage, et Trevor Reed, emprisonné pour avoir agressé, ivre, deux policiers russes, Poutine s’est dit prêt à un échange de prisonniers avant le sommet avec Biden.

Washington affirme que ses deux ressortissants sont injustement détenus.

Et des élus américains, républicains comme démocrates, ont appelé le locataire de la Maison-Blanche à réclamer leur libération avec plus de fermeté.

«Le traitement kafkaïen que le Kremlin réserve aux citoyens américains doit cesser et le président Biden doit faire de leur retour une priorité de sa visite», a estimé l’influent sénateur démocrate Bob Menendez. Le député républicain Michael McCaul est allé plus loin, estimant que leur libération devait être une «condition préalable» au sommet de Genève.

Interrogé sur la chaîne américaine NBC sur la possibilité d’un échange entre ces prisonniers et des Russes détenus aux États-Unis, Vladimir Poutine s’est montré ouvert à une telle possibilité.

Interview with the American television company NBC: preparation for the meeting with Joe Biden, US-Russian relations https://t.co/IoL3gxTqJ2 pic.twitter.com/RuHxT3Xmro