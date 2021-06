Poutine signe la loi autorisant le retrait définitif du Traité Ciel ouvert

By

Le président russe Vladimir Poutine a signé aujourd’hui, lundi 7 juin, la loi visant par laquelle la Russie se retire du Traité Ciel ouvert, le traité international autorisant des vols de surveillance au-dessus des installations militaires, à la suite de la sortie des États-Unis du pacte, rapportent les agences russes.

La loi a été approuvée par les parlementaires russes après que l’administration du président Joe Biden a finalement décidé de ne pas réintégrer le traité Ciel ouvert dont les États-Unis s’étaient retirés sous le président Donald Trump.

Pourtant, alors qu’il n’était que candidat candidat à l’élection présidentielle, Joe Biden avait critiqué la décision de Donald Trump, dénonçant ce qu’il avait qualifié de «politique à courte vue de faire cavalier seul et d’abandonner le leadership américain».

L’accord vieux de près de 30 ans, connu sous le nom de Traité Ciel ouvert, avait été mis en place pour garantir, notamment, que la Russie et les États-Unis puissent surveiller leurs mouvements militaires respectifs en utilisant des capteurs sophistiqués dans des avions survolant le territoire de l’autre.

Le Traité Ciel ouvert a aussi été signé par 35 pays dont, outre les les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Russie après la fin de la guerre froide et l’effondrement de l’Union soviétique.

Comme condition pour rester dans le pacte après le retrait des États-Unis, Moscou avait demandé en vain aux pays membres de l’OTAN de garantir qu’ils ne remettraient pas les données collectées lors de leurs vols d’observation au-dessus de la Russie aux États-Unis.

La Russie avait aussi signalé qu’elle était prête à inverser la procédure de retrait et à rester dans le traité de 1992 si les États-Unis revenaient à l’accord, mais aujourd’hui, la signature de Poutine scelle le retrait russe qui prendra maintenant effet dans six mois.

Pour les États-Unis, ce traité est peut-être dépassé, les responsables américains ayant déclaré en outre qu’ils trouvaient peu de valeur au traité, les satellites offrant une vue aussi bonne ou meilleure de l’activité militaire russe. Mais les alliés américains ont longtemps fait valoir que la véritable valeur résidait dans les informations qu’ils pouvaient collecter à partir des avions, et ils craignent maintenant de perdre l’accès aux vues des déploiements de troupes et d’armes russes, en particulier dans des endroits comme l’Ukraine.

Ce à quoi les États-Unis répondent en assurant alliés et partenaires que Washington fournirait ce dont ils auront besoin.

Ce retrait définitif du Traité Ciel ouvert intervient alors que Poutine et Biden doivent tenir un sommet à Genève le 16 juin, une réunion qui intervient au milieu des tensions croissantes entre la Russie et les États-Unis. Les relations russo-américaines qui n’ont jamais été aussi mauvaise depuis la guerre froide qui ont atteint un creux après l’annexion par la Russie en 2014 de la péninsule de Crimée en Ukraine, des accusations d’ingérence de Moscou dans les élections américaines, et plusieurs cyberattaques.