Sa Majesté la reine remet une bannière royale à la Branche des services juridiques des FAC

À titre de colonel en chef de la Branche des services juridiques des Forces armées canadiennes (FAC), Sa Majesté la reine Elizabeth II a présenté une bannière royale à la Branche lors d’une audience virtuelle tenue le 22 juin. La bannière royale a été remise au contre-amiral Geneviève Bernatchez, juge-avocat général et avocate militaire la plus haut gradée.

Cette bannière royale a été remise pour honorer la Branche à l’occasion de son 100e anniversaire.

Les bannières royales sont des drapeaux spéciaux présentés pour commémorer des services précis. Elles sont présentées comme une marque de faveur spéciale de la souveraine et leur modèle varie selon les circonstances.

C’est depuis Ottawa que le contre-amiral Bernatchez a participé à cette audience virtuelle présidée par Sa Majesté la reine au château de Windsor.

La reine a aussi profité de l’occasion pour rencontrer virtuellement un petit groupe de membres de différents horizons de la Branche des services juridiques des FAC.

«AU NOM DU GOUVERNEMENT DU CANADA, JE TIENS À REMERCIER SINCÈREMENT SA MAJESTÉ LA REINE DE CETTE MARQUE DE RECONNAISSANCE SPÉCIALE DE PLUS D’UN SIÈCLE DE SERVICE AU CANADA, ET À LA COURONNE, REMISE À LA BRANCHE DES SERVICES JURIDIQUES DES FORCES ARMÉES CANADIENNES, QUI MÉRITE AMPLEMENT CETTE DISTINCTION.»

HARJIT S. SAJJAN, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

«LES FORCES ARMÉES CANADIENNES SONT TRÈS FIÈRES DES RÉALISATIONS ACCOMPLIES PAR LEUR BRANCHE DES SERVICES JURIDIQUES AU COURS DE LEURS CENT PREMIÈRES ANNÉES D’ENGAGEMENT ENVERS LA JUSTICE AU SERVICE DU CANADA. C’EST UN HONNEUR DE RECEVOIR UNE BANNIÈRE ROYALE DE SA MAJESTÉ POUR COMMÉMORER CE JALON IMPORTANT, QUI REFLÈTE LE SERVICE DE NOMBREUX AVOCATS MILITAIRES ET DE LEURS FAMILLES, PASSÉS ET PRÉSENTS.»

LE LIEUTENANT-GÉNÉRAL WAYNE EYRE, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE PAR INTÉRIM

«À TITRE D’AVOCATE MILITAIRE PLUS HAUT GRADÉE DES FORCES ARMÉES CANADIENNES, CE FUT UN HONNEUR ET UN PLAISIR POUR MOI DE RECEVOIR CETTE BANNIÈRE ROYALE DE SA MAJESTÉ AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BRANCHE DES SERVICES JURIDIQUES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI QUI, DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE, ONT SERVI LE CANADA AVEC PROFESSIONNALISME, EXPERTISE ET HONNEUR. QUE CE SOIT DANS LORS D’OPÉRATIONS, DANS LES SALLES D’AUDIENCE OU DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS À L’APPUI DES FAC DANS UNE MULTITUDE DE SITUATIONS COMPLEXES ET DIFFICILES, LA BRANCHE DES SERVICES JURIDIQUES DES FAC ET SES MEMBRES CONTINUERONT DE SERVIR AVEC UN ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE ENVERS LA JUSTICE ET LA PRIMAUTÉ DU DROIT.»

LE CONTRE-AMIRAL GENEVIÈVE BERNATCHEZ, JUGE-AVOCAT GÉNÉRAL

Faits en bref

Cet événement marque la première audience que Sa Majesté accorde aux FAC depuis le début de la pandémie.

Ce n’est que la dixième fois qu’une bannière royale est remise à un élément des FAC. La dernière fois remonte à 2015, lorsque Son Altesse Royale la duchesse de Gloucester a remis une bannière royale au Corps dentaire royal canadien.

Sa Majesté a accordé cette audience virtuelle à titre de colonel en chef de la Branche des services juridiques des FAC, un rôle cérémonial important que la reine a gracieusement accepté de jouer depuis 2013, au lendemain du 60 e anniversaire du couronnement de Sa Majesté à l’abbaye de Westminster. Cette nomination est une illustration hautement symbolique du serment qu’a prêté la reine lors de son couronnement, où elle promettait notamment d’user de ses pouvoirs avec clémence pour établir le droit et la justice dans tous ses jugements tout au long de son règne. En somme, l’acceptation de la nomination par Sa Majesté est une marque d’honneur considérable pour les FAC et, également, une réaffirmation de la loyauté et du devoir envers la reine de la part des FAC

La Branche des services juridiques des FAC a été créée par décret le 28 février 1918 et regroupe actuellement environ 300 membres de la Force régulière et de la Réserve servant principalement au sein du Cabinet du Juge-avocat général, du Cabinet du juge militaire en chef et du Commandement du personnel militaire. La Branche emploie aussi des sténographes judiciaires et des avocats militaires.

